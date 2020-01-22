Sigorta girişimlerine 1 milyon TL’lik can suyu

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Sigorta sektörünün önde gelen kurumlarından Agito, Aksigorta, Allianz, AvivaSA, Eureko Sigorta, Güneş Sigorta, HDI Sigorta, Sigorta Cini ve Vakıf Emeklilik 1 milyon TL'lik bir bütçeyi sigortacılık alanında faaliyet gösteren girişimlere nam-ı diğer insurtech'lere ayırdı. İTÜ ARI Teknokent ile işbirliğine giden firmalar sektör için çözüm üreten girişimlere bir cansuyu finansmanı sağlamış olacak. Tanıtım toplantısında konuşan İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Deniz Tunçalp, "İTÜ Çekirdek insurtech Programı'nda yeni insurtech çözümleri üretecek girişimleri geliştirmek, bu alanda sektörel bir ekosistem oluşturmak, girişimlerin ticarileşmesi ve global başarı hikayeleri oluşturmalarını sağlamak adına, ülkemizin sigorta sektöründeki dev isimlerini bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli ise sektör olarak girişimlere destek olma konusunda bir farkındalığın oluştuğunu belirtti. Sektörün verimliliğini artırma konusunda bu tür girişimlere ihtiyaç duyduğunu da belirten Benli, aynı zamanda şirketlerin kurumsal girişimcilik konusunda daha aktif olacağını da vurguladı. Aksigorta Strateji ve Transformasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Esra Öge ise "Sigorta şirketleri ve sektör olarak bizimde mevcuttaki iş modellerimizi güncellememiz hatta sektörün geleceğini hep birlikte şekillendirmemiz gerekiyor" diye konuştu. Sektör olarak tedarikçi bakış açısından müşteri bakış açısına geçilmesi gerektiğini belirten Öge, "Biz ürünlerimizi hasar tutarı, maliyet ekseninde şekillendiriyoruz. Sigorta sektörünü müşterilere yaygınlaştırmak için ihtiyacı karşılayan kolay, yalın, anlaşılır müşterilerin ihtiyacını karşılayan ürün ve hizmet modellerini geliştirmemiz lazım" dedi. Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, programın sektörde rekabet edenlerin işbirliği çerçevesi için çok iyi bir platform olduğunu kaydetti. Obalı, kişilere uygun terzi işi ürünler verilebilmesi için onların verilerini doğru algılayabilmek, ihtiyaçların doğru analiz edilmesi gerektiğini, onun için burada çok ciddi bir gelişim alanı olduğunu söyledi. Obalı, "Burada geliştirilecek her ürün nesnelerin interneti ile önemli bir servis olacak. Kişileştirilmiş ürünler en büyük servis alanı gibi gözüküyor" dedi. HDI Sigorta Yönetim Bilgi Sistemleri Grup Müdürü Emrah Çalık ise sigorta sektörünün çok karmaşık bir sektör olduğunu ve bu dönüşümü yakalamaya çalıştığını kaydetti. Çalık, "Ancak mevzuat olsun mevcut süreçler olsun dönüşümü yakalamakta biraz zorlanıyoruz. Fakat diğer tarafta fırsatlarımız var. Özellikle Sigorta Bilgi Merkezi'nin Türkiye'deki yapılanmasına baktığınızda dünyadaki sigorta sektöründe örneği görülmemiş bir yapısı var. Gerçekten bir çok veriyi merkezi şekilde elinde tutuyor" şeklinde konuştu.Müşteri Yönetimi Direktörü Erkan Işıksal ise değişen bir müşteri ile karşı karşıya olduklarının altını çizdi. Erkan Işıksal, "Şu anda bizim ürünlerimizin potansiyel müşterisi olmanın ilk adımını atan kişiler hayatlarında cep telefonun olmadığı dönemi yaşamamış olan kimseler. Ama şu anda farklı sektörlerde farklı deneyimler yaşayarak aynısını sigorta şirketlerinde de yaşamak isteyen müşteri ile karşı karşıyayız. Bu eksende globalde ve yerelde çözümler bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.