14 Şubat Seyahat Planınızı Şimdiden Yapın!





Maşukiye / Kocaeli

İçerisinde kış sporlarının vazgeçilmez noktası olan Kartepe Kayak Merkezi ve Maşukiye Şelalesi'ni barındıran Maşukiye, sessiz ve beyaz bir 14 Şubat planı yapmak isteyen çiftler için ideal bir tatil merkezi. İstanbul'dan araçla sadece 1,5 saat mesafedeki bu şirin belde size de iyi gelebilir.





Sapanca / Sakarya

Doğal güzellikleri tüm cömertliğiyle kendinde toplamayı başaran Sapanca, göl etrafında konumlanmış konaklama merkezleri ile İstanbul ve çevre illerden gelen haftasonu tatilcilerinin favori mekanları arasında. İstanbul'dan 139 km mesafede bulunan Sapanca, kartpostal tadındaki Instagram'lık harika manzaraları ile sevgiliniz ve sizin için iyi bir seçim olabilir.





Uludağ / Bursa

Ülkemizin uzun yıllardır en popüler kış tatil merkezi olan Uludağ, 14 Şubat'ta hem eğlence hem de kış sporları ile ilgilenen çiftlere geniş bir seçenek sunuyor. Oldukça fazla konaklama opsiyonu barındıran Uludağ, araçla İstanbul'dan yaklaşık 3,5 saat uzaklıkta. Dilerseniz dönemsel yapılan kış festivallerini de takip ederek sevgilinizle eğlence dozajını yükseltebilirsiniz.





Ağva / İstanbul

İstanbul'a 97 km uzaklıkta bulunan saklı bir cennet konumunda olan Ağva, özellikle şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyen çiftler için kelimenin tam anlamıyla huzurun adresi konumunda. İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan Karadeniz'e kıyısı olan bu şirin belde Göksu ve Yeşilçay arasında konumlanmış, adeta yeşille mavinin buluşma noktası olmuş durumda. Sevgilinizle nehir kenarında huzurlu bir 14 Şubat geçireceğiniz Ağva'ya araçla 1,5 saate ulaşabiliyorsunuz.

Tatil Rotası Belirlemek Kadar Ulaşım Tercihi de Önemli!

Uzun süre boyunca üzerine düşünüp, tatil planlarını yaptığı 14 Şubat sevgililer için haliyle olduça hassas bir gün. Tatil planları her ne kadar kusursuz yapılsa da özellikle kış aylarında otobüs gibi alternatiflerde yaşanabilecek gecikmeler ve konforsuzluklar çiftlerin bir anda huzurunu kaçırabiliyor. Bu durumlarda güvenilir bir firmadan araç kiralamak, 14 Şubat atmosferine seyahat esnasında girmek isteyen çiftler için oldukça ideal bir seçenek olarak dikkat çekiyor.





79 TL'den Başlayan Fiyatlarla Araç Kiralama Fırsatı

Tur Assist çatısı altında, geniş araç filosuyla Türkiye'nin birçok ilinde bireysel araç kiralama hizmeti veren Rigorent, 14 Şubat'ta da en avantajlı fiyatı müşterilerine sunmayı ilke ediniyor. www.rigorent.com sitesi üzerinden mevcut araçları görebilen ve dilediği ofise, dilediği araç için rezervasyon oluşturabilen Rigorent müşterileri, eş zamanlı olarak güvenilir bir şekilde ödemesini gerçekleştirebiliyor. Rigorent ayrıca, 0850 202 47 00 numaralı çağrı merkezini tercih eden müşteriler için de, tüm seçenekleri telefon üzerinden aktararak en iyi hizmeti sunmayı sürdürüyor.