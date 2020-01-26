‘Gezegenimizle ilgili riskler yeni iklim gerçeği ile yönetilmeli’

2019 yılında hayata geçirdiği 'Yerküreye Saygı' projesi ile iklim değişikliği konusuna dikkat çeken Sompo Sigorta, bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor. Dünya Ekonomik Forumu tarafından bu yıl 50'ncisi düzenlenen Davos Zirvesi'nin en acil gündeminin de iklim değişikliği olduğuna dikkati çeken Sompo Sigorta Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özer Şimşek, yaptığı açıklamayla, "Artık gezegenimizle ilgili risklerin bu yeni iklim gerçeği ile yönetilmesi gerekiyor. Bu nedenle gelecek 10 yıllık sürede hükümetler, özel şirketler ve sivil toplum dünyasının tüm dünyada kararlı inisiyatifler üstlenerek bu alanda hızla aksiyona geçmeleri gerekiyor" dedi. Şimşek, hayata geçirdikleri "Yerküreye Saygı" projesini de kararlılıkla sürdürerek, kurumsal vatandaşlık görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

2020'de kritik eşiğe gelindi

Projeyle küresel iklim değişikliği konusunda toplumsal ve bireysel farkındalığı artırmayı amaçladıklarını belirten Şimşek, Türkiye dahil olmak üzere dünyanın her yerinde deneyimlenen doğal afetler, aşırı hava olayları ve su kaynakları ile ilgili sorunların temel nedeni olan küresel ısınmaya karşı, 2020 yılı itibarıyla kritik bir eşiğe gelindiğini vurguladı. Şimşek, şöyle devam etti: "Gelecek 10 yıllık sürede başta karbon salınımının en az yüzde 30 düzeyinde azaltılması için enerji gereksiniminin, sürdürülebilir kaynaklardan temini olmak üzere; hükümetler, özel şirketler ve sivil toplum dünyasının tüm dünyada kararlı inisiyatifler üstlenerek bu alanda hızla aksiyona geçmeleri gerekiyor. Tüm ülkelerin, önümüzdeki 50 yıl için kapsamlı risk senaryolarını ve ulusal iklim değişikliği eylem planlarını hazırlayarak devreye almaları gerekiyor."