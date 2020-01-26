Katılım emeklilik'ten faizsiz sağlık sigortası

Sağlık sigortası ürünlerini, yeni markası 'Katılım Sağlık' altında toplayan Katılım Emeklilik, Türkiye'nin ilk ve tek katılım usulü özel sağlık sigortasını da hayata geçirdi.

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Katılım Emeklilik, sağlık sigortası ürünlerini yeni markası 'Katılım Sağlık' altında topladı ve Türkiye'nin ilk ve tek katılım usulü özel sağlık sigortasını hayata geçirdi. Şirketin sağlık sigortası ürünleriyle ilgili görüşlerini paylaşan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sağlıkta 'esnek poliçe' ile kişinin ihtiyacı doğrultusunda çözüm getirdiklerini söyledi. Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ürünlerine yoğun ilginin verdiği güçle, sağlık kategorisindeki yolculuklarına özel sağlık sigortaları (ÖSS) ile devam ettiklerini ifade eden Sincek, "Sağlıkta yeni bir stratejik konumlandırma ile güçlü bir adım atıyoruz. Faiz hassasiyeti olan vatandaşlarımızın özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonuç verdi. Özel bir birim ve ekiple sağlık kategorisindeki iddialı büyümemizi sürdürüyoruz" dedi.

Doğumlu paketler de var

Katılım Emeklilik Özel Sağlık Sigortası ile sağlık sigortalarındaki çok yönlü taleplere çözüm getireceklerini belirten Sincek, şunları söyledi: "Özel sağlık sigortalarında standart haline gelen pek çok madde bulunuyor. İhtiyaç olmayan hizmetler de poliçeye giriyor; bu da ister istemez fiyatlara yansıyor. Katılım Emeklilik'in özel sağlık sigortaları ile cinsiyete, yaşa ve doğum gibi diğer tercihlere uygun alternatif seçenekler sunuyoruz. Böylece hizmetlerimiz ihtiyaca odaklanıyor. Poliçede kullanılmayan maddeler, hesaplamaya dahil edilmediği için vatandaşlar daha uygun maliyetlerle özel sağlık hizmetine ulaşabiliyor. Kadın katılımcılar için de opsiyonlu, doğumlu ya da doğum harici paketler tercih edilebiliyor. Teminat, yurtiçi anlaşmalı kurumların yanı sıra yurt dışında da anlaşmalı kurumlar kapsamında katılımcının sağlığını güvence altına alıyor. Sigortalı isterse ailesinin diğer üyelerini de sağlık sigortası şemsiyesinin altına alabiliyor."

Birey ve kurumlar için ayrı

Katılım Emeklilik Özel Sağlık Sigortası, kurumlar için Grup Sağlık Sigortası, bireyler için de Bireysel Sağlık Sigortası şeklinde ayrı şartlarda sunuluyor. Grup sağlık sigortalarını kısa bir süre önce sunmaya başlayan şirket, bireysel özel sağlık sigortasını da geçen ay içerisinde katılımcılara sundu.