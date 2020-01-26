Yıllık 200 TL’ye konut sigortası yaptırabilirsiniz

Evimizi her türlük riski karşı korumak için 'konut sigortası mı yaptıralım' yoksa en modern alarm sistemlerini mi taktıralım? Bu sorular eminim birçoğumuzun kafasından zaman zaman geçiyordur. Ama cevapta herkese göre değişebilir. Bazıları özellikle 'konut sigortası pahalıdır' algısı yüzünden sigorta yaptırmamayı tercih edebiliyor. Oysa bugün ortalama bir ev için yıllık 150-200 TL gibi çok uygun fiyatlara konut sigortası yaptırılabiliyor. İşte oldukça uygun fiyatlara mal olan konut sigortası evinizi yangın, hırsızlık, deprem, yıldırım çarpması ve su basması gibi birçok hasara karşı önemli teminat limitleriyle güvence altına alıyor. Konut sigortası satın alanlara yönelik sigorta şirketlerinin sunduğu asistans hizmetleri de sigortanın avantajını artıran en önemli kısım. Çünkü bu sayede şirketler, sigortalılarına petek temizlemeden, halı yıkamaya, koltuk temizlemeden kombi ve klima bakımına kadar birçok hizmeti bir arada sunuyor.

Konut sigortaları 'pahalı' algısı yıkılmalı

Türkiye'de yıllarca birikim yapılarak alınan ve araçlarına oranla çok daha yüksek rakamlar ödenen konutların sigortalanma oranı ise oldukça düşük. Öyle ki Türkiye'deki toplam konut sayısı yaklaşık 22 milyon iken sigortalanan konut sayısı 4 milyon. Bu da gösteriyor ki gidilecek daha çok yol var. Yetkililer, bunun en önemli sebebini ise toplumda konut sigortalarının fiyatlarının yüksek olduğu algısına bağlıyor. Generali Sigorta Baş Genel Müdür Yardımcısı Patrick Savre de bu algının sigortalı sayısının artmamasındaki en önemli neden olduğuna dikkat çekerek, "Oysaki toplumdaki algının aksine çok düşük bir maliyetle ev ve eşyaları güvence altına almak mümkün" dedi.

Asistans hizmetleri satışı etkiliyor

Asistans hizmetleri kapsamında verilen hizmetlerin neredeyse tüm poliçeler için olmazsa olmaz bir hale geldiğinin altını çizen Savre, "Cam kırılmasından, çilingir hizmetlerine, oluşan bir hasar da rizikonun güvenliğinin sağlanmasına, hatta konut poliçesi olsa bile aracınızın çekilmesinin sağlanmasına kadar çok geniş asistans hizmetleri veriyoruz. Kullanım gün geçtikçe artıyor öngörümüz bu hizmetleri kullananların gün geçtikçe daha fazla aratacağı yönünde. En büyük isteğimiz bu hizmetlerin kullanılması. Bu hizmetlerin poliçe satışlarına etkisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" diye konuştu.

Konut poliçeleri neleri kapsıyor?

Konut sigortası ana teminatları binanızın ve bina içinde yer alan her tür sabit tesisatı sigorta kapsamına alır. Konut sigortası teminatları her ne kadar sigorta şirketlerine göre farklılık sergilese de ana teminat olarak bilinen yangın teminatı tüm konut sigortalarında yer alır. Buna karşın sigortanızı ek teminatlarla genişleterek daha fazla riski güvence altına almanızda mümkün. Bu ek teminatlar sırayla; sel, su baskını, cam kırılması, ferdi kaza, hırsızlık, yardım hizmetleri, fırtına ve deprem vb. olarak sıralanabilir. Konut sigortasının en ayırıcı özelliği ise isteğe bağlı olarak konut içinde yer alan eşyalarınızı da sigorta kapsamına dahil etme şansınızın olmasıdır.