Çalışanlar için önümüzdeki 5 yılda sağlık maliyetleri artacak

Dünyanın önde gelen danışmanlık, brokerlik ve çözüm şirketlerinden Willis Towers Watson, geçen aylarda sağlıkla ilgili çok önemli bir araştırmaya imza attı. Temmuz-Eylül 2019 arasında yapılan ve 79 ülkede faaliyet gösteren 296 önde gelen sağlık sigortacısının verdiği yanıtları yansıtan 'Küresel Sağlık Trendleri' araştırması, dünya genelinde çalışanlar ve sağlık maliyetleri açısından çarpıcı sonuçlar içeriyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, dünyada çalışanların zihinsel sağlık koşullarının önümüzdeki beş yıl içinde en önemli maliyet faktörlerinden biri olması bekleniyor. Diğer bir deyişle, stres, depresyon ve buna bağlı kişilik bozukluklarındaki artışla birlikte, çalışanların söz konusu sorunları daha fazla güvence altına alacak sağlık sigortası talepleri (yan haklar) artacak. İşverenlerin de bunu karşılama gayretleri, kurumların ve sigorta şirketlerinin maliyetlerini artıracak.

SAĞLIK MALİYETLERİ ARTACAK

Hayatımız Sigortalı Dergisi'nde yer alan haberde rapordan çıkan sonuçlara yer verildi. Rapora göre 2020'de de dünya genelinde sağlık sigortası maliyetleri de artmaya devam edecek. Söz konusu artışın, brüt olarak Latin Amerika bölgesinde yüzde 11.7, ABD'de yüzde 7.2, Avrupa'da ise yüzde 4.3 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Türkiye'de ise sağlık sigortası maliyetlerinin 2020 yüzde 19.2 artması bekleniyor. Rapor sonuçları, tüm katılımcıların yüzde 40'ının sağlık maliyetlerinin önümüzdeki üç yıl içinde daha yüksek oranda artmaya devam edeceğini öngördüğünü ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, sigorta şirketlerinin dörtte birinden fazlası (yüzde 27) zihinsel sağlık koşullarının önümüzdeki beş yıl içinde maliyetleri etkileyen en önemli üç koşul arasında olacağını tahmin ederken, yüzde 26'sı bu koşulların en maliyetli durumlar olacağını öngörüyor. Halen, kanser (yüzde 83), kalp-damar hastalıkları (yüzde 55) ve kas-iskelet sistemi ve bağ dokusunu etkileyen koşullar (yüzde 46) maliyet açısından ilk üç durum olarak sıralanıyor ve yakın gelecekte bu sıralamanın aynı kalması bekleniyor.

Küresel Sağlık Trendleri araştırması ile ilgili olarak düşüncelerini açıklayan, Willis Towers Watson Sağlık ve Yan Haklar Küresel Lideri Cecil Hemingway, sağlık yan hakları genelindeki sağlık sigortası maliyetlerini kontrol etmenin küresel olarak sağlık sigorta şirketleri ve işverenler için en önemli öncelik olacağını söylüyor.

TÜRKİYE'DE KURUMLAR ÇALIŞANLARIN DAVRANIŞLARINA DAHA ÇOK ODAKLANMALI

2020 Küresel Sağlık Trendleri Araştırması'nın, Türkiye sonuçlarını değerlendiren Willis Towers Watson Sağlık ve Yan Haklar Türkiye Lideri Sema Gökdemir, sağlık maliyetlerinin Avrupa dahil diğer tüm bölgelere göre Türkiye'de çok daha büyük oranlarda artış gösterdiğine dikkat çekerek yan haklar içerisinde önemli bir maliyet kalemi olan sağlık sigortası programlarının sürdürülebilirliği açısından işverenlerin veri analizi, çalışan davranışları ve tedarikçi yönetimine daha fazla odaklanması gerektiğini vurguluyor. Türkiye'de her 4 işverenden 1'inin stres ve psikolojik sağlamlığı ele alan programlar eklemeye ve bunları iyileştirmeye odaklandığını da ekleyen Gökdemir, "Zihinsel sağlık sorunları ve stresin tüm dünyada görülme sıklığı artmakta ve işverenler kaçınılmaz olarak bu yükün çoğunu omuzlamaktadır" diyor.