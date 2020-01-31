Gulf Sigorta, En İyi Seyahat Sağlık Sigortası sunan şirket oldu

Bu konuda güçlü iş ortaklıklarına sahip olduklarını ve ürünün gerçek ihtiyaçlara cevap verdiğine dikkat çeken Sağıroğlu, "Şeffaf iş süreçlerimizle müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Türk Hava Yolları, Pegasus ve Kamil Koç gibi pek çok iş ortağı ile çalışıyoruz" diye konuştu.

İHTİYAÇLARA GÖRE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİYOR

Seyahat sigortasının önemi hakkında ise Sağıroğlu, şunları söyledi: "Seyahat esnasında kontrolünüz dışındaki risklerle baş etme zorunluluğu daha da artıyor. Gulf Seyahat Sigortası ürünü, farklı paket planları ile iptaller, kesintiler, aktarma hataları, gecikmeler, bagaj kayıpları ve hasarları, tıbbi müdahaleler gibi rizikolara karşı kapsamlı ve ek avantajlar da sağlayan teminatlar sunuyor. Gulf Sigorta'nın Seyahat Sigortası Planları, seyahatten önce seyahatin iptali, gecikme, kalkışa veya aktarmaya yetişememe gibi gerçekleşme olasılığı büyük olan aksiliklere karşı avantajları ve ailelere özel paket programları ile sigortalılara farklı seçenekler sunuyor. Ayrıca seyahat ürünlerimiz sadece eğlence amaçlı seyahatler için değil aynı zamanda iş seyahatleri için de sunuluyor. Gulf Sigorta Seyahat Planları, geniş bir yelpaze ile farklı tercihlere göre müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebiliyor."