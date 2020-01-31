‘Katılım sigortacılığı’ hızlı büyümeyi sürdürüyor

2019 yılı enflasyonu ile karşılaştırıldığında, katılım sigortacılığında reel büyüme ise yüzde 37.7 olarak gerçekleşti. Katılım sigortacılığında geçen yıl hayat dışı sektör 49.6 (reel yüzde 33.8) büyürken, hayat branşında prim üretimindeki artış yüzde 183.5 (reel yüzde 153.5) oldu.

Katılım sigortacılığında toplam prim üretimi içinde pazar payı yüzde 10'un üzerinde olan branşlardan 'genel zararlar' yüzde 446.94 büyüme oranı ile en hızlı büyüyen branş oldu. Genel zararları yüzde 38.32'lik büyüme hızı ile kasko izledi. Hayat dışı sektörde, yüzde 25.61 artışla 1 milyar 638.4 milyon TL prim üreten Neova Sigorta, 2019 yılını lider olarak tamamladı. Hayat branşında ise yüzde 679.23 artışla 140.8 milyon TL prim üreten Bereket Emeklilik ve Hayat, geçen yıl söz konusu branşta en fazla prim üreten şirket oldu. Katılım sigortacılığı istatistiklerini değerlendirirken, büyüme oranlarında genel sigorta sektörüne göre şirket sayısının azlığından ve prim üretiminin düşüklüğünden kaynaklanan 'baz etkisi'ni de dikkate almak gerekiyor.