Allianz tamamlayıcı sağlıkta kampanyasını uzattı

Ürünü ilk kez satın alma yaş sınırı da 64'e yükseltildi. Müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerine göre ürünlerini şekillendiren ve güçlü kurum ağı ile Türkiye'nin her yerinde sağlık sigortası hizmeti sunmayı amaç edinen Allianz, bireysel tamamlayıcı sağlık sigortası ürününe diyetisyen, psikolojik destek, diş bakım paketi ve check-up gibi hizmetler ekleyerek özel sağlık sigortası konforunu maliyet avantajıyla sunmayı vadediyor.

Allianz Türkiye'nin 1 milyonu aşkın sağlık sigortalısının yaklaşık yüzde 30'unun tamamlayıcı sağlık sigortasına sahip olduğunu belirten Allianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir; "Geçtiğimiz yıl başlattığımız indirim kampanyamız büyük ilgi gördü. Kampanya ile 2 ay gibi kısa bir sürede 15 binden fazla yeni müşteriye ulaştık. Bu doğrultuda yüzde 15 indirim fırsatı ile kampanyayı 31 Mart'a kadar uzatmaya karar verdik. Bizlere sağlığını, geleceklerini ve varlıklarını emanet eden sigortalılarımız, onları çok daha iyi tanımamızı ve özel hizmetlerle her an yanlarında olmamızı bekliyor. Sağlık sigortasının lideri olarak müşterilerimizin her daim sevdiklerinin yanında olabilmeleri için hayata geçirdiğimiz kampanyamızda; ürünü ilk kez satın alma yaş sınırını da 64'e çıkardık. Tüm bu yenilikler ve geliştirmeler ile toplamda kampanya süresi boyunca 17.570 sigortalı bireysel tamamlayıcı sağlık sigortasında bizi tercih etti. Kampanyanın ve ürün kapsamının genişlemesiyle bireysel TSS'de geçen yıla göre prim bazında yüzde 160 büyüme kaydettik" diye konuştu.