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Quick Sigorta, Motobike 2020’de gövde gösterisi yapacak

Motobike 2020 , 20-23 Şubat tarihlerinde motosiklet ve bisiklet tutkunlarına kapılarını açacak. Bu yıl 12’incisi düzenlenecek olan organizasyonda yeni motosiklet modelleri ilk kez görücüye çıkacak.

Giriş Tarihi: 7.2.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 7.2.2020 16:26 ABONE OL
Quick Sigorta, Motobike 2020’de gövde gösterisi yapacak

Geçen yıl Motobike Fuarı'na 255 firma ve 99 bin 231 ziyaretçi katılmıştı. Bu yıl bu sayının üzerine çıkılması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da organizasyonun sponsorluğunu yine Quick Sigorta üstlendi. Quick Sigorta, Motobike 2020'ye çarpıcı ve sürprizli bir stantla katılıyor. Stantta ziyaretçilere Quick Routes Dergisi, Qmag Dergisi, özel motosiklet fotoğraflarının yer aldığı bir takvim; albüm, kitapçık gibi birbirinden özel hediyeler sunulacak. Ayrıca stant ziyaretçilerine, Quick Sigorta'nın avantajlı Motosiklet Sigortası ile ilgili bilgiler verilecek ve ziyaretçilerin merak ettikleri sorular yanıtlanacak.

FUARIN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ: 2 TEKER 2 YÜREK

Quick Sigorta'nın motorseverlere bu yıl özel bir sürprizi de var. Türkiye'nin zorlu motor parkurlarını dolaşan iki gezgin ve motor aşığı çift Özgür ve Dilek Candar; motosiklet sürücüleriyle bir araya gelip onlara deneyimlerini aktaracak ve sohbet edecek. Quick Zorunlu Trafik Sigortası kapsamındaki ürünlerinden biri olan Motosiklet Trafik Sigortası kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor. Şirketin standında bu ürünle ilgili de bilgiler verilecek.

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Quick Sigorta, Motobike 2020’de gövde gösterisi yapacak
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