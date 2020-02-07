Sigorta sektöründe kadın çalışan sayısı erkekleri geçti

Türk sigorta sektörü, sigortacılık mesleğini seçen bireyler için önemli bir istihdam kapısı haline geldi. Son yıllarda, sektörde faaliyet gösteren sigorta ve emeklilik şirketlerinde çalışan sayısı artarken, çalışanların büyük bir bölümünün de kadınlar olduğu dikkat çekiyor. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), geçen günlerde 2019 yılsonu istihdam istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, sigorta şirketlerinde doğrudan satış personeli hariç, merkez ve bölgelerde kadrolu, sözleşmeli, part-time, full-time çalışan sayısı, 2018 yılsonuna göre geçen yıl 158 kişi artışla 14 bin 228 kişiye ulaştı. 5 bin 326 kişilik doğrudan satış personeli de eklendiğinde de sektörde toplam çalışan sayısı 19 bin 554'e yükseldi.

ERKEK ORANI YÜZDE 50'DEN AZ

İstihdamla ilgili olarak sigorta sektörünün çok ilginç bir özelliği var; toplam çalışanlar içinde kadınların ağırlıkta olduğu gözleniyor. Yine, TSB verilerinden hareket edersek, 2019 yılındaki 14 bin 228 kişilik çalışanın 7 bin 457 çalışanı, yani yüzde 52.5'lik bölümü kadın çalışanlardan geri kalan yüzde 47.5'luk ise erkek çalışanlardan oluşuyor. Tabiri caizse, "Sigorta sektöründe kadınlara ekmek çok" diyebiliriz.

İSTİKRARLI ŞEKİLDE ARTIYOR

Sigorta şirketlerinde çalışan sayısı yıllar içinde de istikrarlı şekilde artıyor. Doğrudan satış personeli hariç 2015 yılında 13 bin 62 olan çalışan sayısı, 2017'de 14 bin seviyesini geçti. 2018'de ise 14 bin 70 kişi olarak gerçekleşti. Sigorta şirketlerinde çalışan sayısının artmasına karşılık, doğrudan satış personeli sayısı ise 2019'da 2018 yılına göre 565 kişi azalarak 5 bin 326 kişiye geriledi.

Sigorta şirketlerinde çalışan sayısı 15 bin'e yaklaştı

Yıl - Çalışan sayısı

2015 13.062

2016 13.555

2017 14.074

2018 14.070

2019 14.228

*Doğrudan satış personeli hariç, merkez ve bölgelerde kadrolu, sözleşmeli, part-time, full-time çalışanlar.