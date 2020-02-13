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Onarım yaparak sektörüne 5 yılda 1 milyar TL tasarruf sağladı

Oto servisleri sektöründe faaliyet gösteren Servis, 2019 yılında 350 binin üzerinde mobil parça onarımı ile sektörüne 249 bin 714 TL tasarruf sağladı. Şirket geçtiğimiz yıl toplam 244 bin 685 hasar dosyasına onarım hizmeti verdi. Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanlığını da yürüten RS Servis CEO’su Ünal Ünaldı; son 5 yılda 1 milyon 282 bin 824 adet otomobilin onarımıyla; ülke ekonomisine 1 milyar TL katkı sağladıklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 13.2.2020 12:16 ABONE OL
Onarım yaparak sigorta sektörüne 5 yılda 1 milyar TL tasarruf sağladı

2019 yılında 57 servis noktasında, toplam 244 bin 685 adet araç onarımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Ünaldı, "350 bin adet mobil parça onarımıyla 249 milyon TL'lik tasarruf sağladık. Hasar onarımı, mobil parça onarımı, mini onarım ve oto bakım (car-care) hizmetlerine 2019 sonunda mekanik onarımı ekledik" diye konuştu.

Değişim yerine parça hasar onarımı odaklı yaklaşımıyla 2009 yılından bu yana hizmet verdiklerini dile getiren Ünaldı; "Tamamen yerli ve milli bir marka olan RS Servis, özel ve patentli üretim ve onarım teknikleriyle son 5 yılda 1 milyon 282 bin 824 adet parça onarımı gerçekleştirerek sigorta sektörüne, otomotiv sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkımız arttı" dedi.

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Onarım yaparak sigorta sektörüne 5 yılda 1 milyar TL tasarruf sağladı
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