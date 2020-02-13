Sigortacımız sayesinde yanan fabrikamız 15 gün içinde üretime başladı

Şemsiye Dergisi'nin Memnun Sigortalı köşesinde yer alan habere göre, MATSAN Fabrikası 12 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelen orman yangınında alevler arasında kalarak ciddi anlamda zarar gördü. Çıkan yangın sonucu iki binası tamamen kullanılamaz hale gelen MATSAN, yaptırdığı "geniş kapsamlı iş yeri sigortası" sayesinde 15 gün içinde sigorta şirketinden hasar ödemelerini alarak kısa sürede yeniden üretime başladı.

HER YIL POLİÇELERİMİZİ YENİLİYORUZ

Her yılbaşında sigorta poliçelerini yenilediklerini belirten MATSAN Fabrikası Muhasebe Müdürü Kadir Külünkoğlu, "Poliçe imzalamadan önce kontrol mühendisi gelir, eksikleri tespit eder. Eksiklerimizi giderir ve sözleşmemizi o şekilde yenileriz. Bu yangında da yaptırdığımız sigortanın ne kadar önemli olduğunu gördük" dedi.

Külünkoğlu, yaşadıkları yangın sonrası yaşanan süreci şöyle anlattı: "Orman yangını 2019 yılının Ağustos ayında Kurban Bayramı'nın ikinci günü oldu. Yangın iki ayrı taraftan geldi ve fabrikamız tamamen yangının ortasında kaldı. Hemen acentemizle irtibata geçtik. Akşam saatlerinde AXA Sigorta tarafından dosyamız açılmıştı. İkinci gün de eksperleri gönderdiler. Eksperler, tespitlerini yaptılar. Tespitler yaklaşık 3-4 gün sürdü. Tespitler bitmeden, rapor çıkmadan bizim yüzde 25 avansımızı gönderdiler. Bizim için bu çok önemliydi. İlk mesai gününde avansımız hesabımıza geçmişti."

HİÇBİR SIKINTI YAŞAMADIK

Ardından 15 gün içerisinde hasar ödemelerinin tamamını alan şirket, bu süreci hiçbir sıkıntı yaşamadan atlattı. "Kapsam içerisinde olan bütün zararımız karşılandı" diyen Külünkoğlu, şunları söyledi: "Bununun dışında bize önerdikleri bir onarım şirketi vardı. İlk günden itibaren o da devreye girdi. Enkaz kaldırma ve tadilat-tamirat süreci başladı. Makineler onarıldı, temizlendi ve 15 gün sonra aerosol bölümümüz faaliyete geçti. Bizimle birlikte 4 fabrika daha yandı. Onların da iş yeri sigortaları var ancak kapsamları geniş olmadığı için bizim kadar ödeme alamadılar."

YANGIN SİGORTASI ZORUNLU OLMALI

İş yeri sigortalarının yanında kaza kırım ve makine kırım poliçelerinin de olduğuna dikkat çeken Külünkoğlu, "Onları devreye sokmamıza bile gerek kalmadı. İş yeri sigortamız tamamını karşıladı. Araçlarımız için kasko ve trafik sigortalarımız var. Bütün poliçelerimizi acente üzerinden yapıyoruz. Bizim üretimimiz tamamen patlayıcı maddelerden oluşuyor. Risk derecesi çok yüksek. Yılda 30 bin dolar sigorta primi ödüyoruz. Poliçe teminatımız 2 milyon dolar. Bu hasar sürecinde sigorta şirketimizden 840 bin dolar tazminat aldık. Özellikle yangın teminatlı iş yeri sigortaları mecburi olmalı" değerlendirmesini yaptı.