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Evdeki sadık dostlarınız ve bakıcıları güvencesinde

Sigorta, sahipleri ile bakıcıları buluşturan pet platformu Petsurfer ile iş birliği yaptı. Anlaşma kapsamında Petsurfer hizmetleri AXA’nın sigorta güvencesi ile sunuluyor.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 15:40 ABONE OL
Evdeki sadık dostlarınız ve bakıcıları AXA güvencesinde

Hayvan dostlarına kısa zamanlı evcil hayvan bakıcısı arayanlar ile güvenilir evcil hayvan bakıcılarını buluşturan platformda beş temel hizmet bulunuyor.

Bu hizmetler; bakıcı evinde bakım, surfer evinde bakım, köpek anaokulu, köpek gezdirme ve ev ziyareti olarak adlandırılıyor. Axa Sigorta ise bakım hizmeti boyunca 3. şahıslara verilebilecek zararlar sonucu Petsurfer'a atfedilecek sorumluluk talepleri için güvence sağlarken; AXA müşterileri, acenteleri ve çalışanlarına da Petsurfer'dan indirimli fırsatlardan yararlanabiliyor.

ESNEK EKONOMİ MODELİ

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, "Sigortacılık adına yaptığımız her işte, attığımız her adımla fark yaratmak en önem verdiğimiz konulardan biri. AXA olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarının her alanında güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olmak için; yenilikçiliğe odaklanmaya, sadece şirket içinde değil şirket dışında da bu anlamda fark yaratan çabaları desteklemeye özen gösteriyoruz. Esnek ekonomi (diğer adıyla Gig Economy) iş dünyasının daha fazla gündemine giren bir kavram. 2018 yılında esnek ekonominin büyüklüğü 130 milyon kişiye ulaştı" dedi.

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Evdeki sadık dostlarınız ve bakıcıları AXA güvencesinde
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