Yeni ‘Findeks’ noktası acenteler oldu

Bugüne kadar Findeks Paketlerine banka şubeleri, Findeks dijital kanalları ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla sahip olunabiliyordu.

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında artık sigorta acentelerinin müşterileri şahsi finansal durumlarını yönetebildikleri gibi; ticari ilişki içerisinde bulundukları üçüncü kişilerin finansal durumlarını da öğrenip, alacak risklerini en aza indirme imkanına kavuşacaklar.

Yeni gerçekleşen bu iş birliği sayesinde Findeks satış noktası olma talebini ileten tüm sigorta acenteleri; Findeks ürünlerini içeren paketleri kendi müşterilerine sunma yetkisine sahip olacaklar.