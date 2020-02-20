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Yeni ‘’ noktası acenteler oldu

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Türkiye Acenteleri Federasyonu’nun (TÜSAF) imzaladıkları protokol ile sigorta acentelerinin ürün ve hizmetlerini kendi müşterilerine sunabilmeleri mümkün hale geldi.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 15:44 ABONE OL
Yeni ‘Findeks’ noktası acenteler oldu

Bugüne kadar Findeks Paketlerine banka şubeleri, Findeks dijital kanalları ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla sahip olunabiliyordu.

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında artık sigorta acentelerinin müşterileri şahsi finansal durumlarını yönetebildikleri gibi; ticari ilişki içerisinde bulundukları üçüncü kişilerin finansal durumlarını da öğrenip, alacak risklerini en aza indirme imkanına kavuşacaklar.

Yeni gerçekleşen bu iş birliği sayesinde Findeks satış noktası olma talebini ileten tüm sigorta acenteleri; Findeks ürünlerini içeren paketleri kendi müşterilerine sunma yetkisine sahip olacaklar.

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Yeni ‘Findeks’ noktası acenteler oldu
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