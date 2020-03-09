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: Kredi faizi indirimleri! Garanti, Ziraat konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları 2020!

yüz binlerce vatandaşın önemli gündem maddelerinden. Kredi faizlerinde indirimlerini yakından takip eden vatandaşlar hangi bankanın ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarında ne kadar düşüş yaptığını merak ediyor. Ev-otomobil almak ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler faiz oranlarında ekstra indirim taleplerini dile getirirken, uzmanlar da önümüzdeki dönemde kredi faizlerinde indirimler yapılabileceğini belirtiyor. Kredi faiz oranları hakkında son dakika araştırmaları sürerken, biz de Ziraat, Akbank, , Vakıfbank, Garanti ve diğer bankaların uyguladıkları oranları derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.3.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 12:02 ABONE OL
SON DAKİKA: Kredi faizi indirimleri! Garanti, Ziraat konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları 2020!

haberi: Ekonomideki olumlu tablo kredi faizlerinde kendini gösteriyor. Merkez Bankası'nın politika faizi indirimleri özel ve kamu bankaları harekete geçirmiş ve kredi faizlerinde çok önemli düşüşler yaşanmıştı. Kredi kullanmak isteyenler de bankaların güncel oranları hakkında en yeni bilgilere sahip olmak istiyor. Peki ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? Güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi kampanyaları neler?

İşte Ziraat, Halkbank, Akbank, Garanti, TEB, Vakıfbank, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.07
Taşıt kredisi: 0.94
Konut kredisi: 0.94

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SON DAKİKA: Kredi faizi indirimleri! Garanti, Ziraat konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları 2020!
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