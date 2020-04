Riskleri artan KOBİ’lere ‘İşler Rayında’ güvencesi

Ray Sigorta İşler Rayında KOBİ ürünü ile KOBİ'ler iş yeri olarak kullandıkları binayı, demirbaş, makine-tesisat ve emtia gibi muhteviyatlarını ve camları koruma altına alıyor. İhtiyaca yönelik en uygun poliçeyi standart ürün içerisinde bir araya getiren İşler Rayında KOBİ ürününde temel yangın, poliçe kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi nedeni ile meydana gelebilecek iş durması; dahili su basması ve sel, cam kırılması, yıldırım, infilak, yangın mali mesuliyet, kar ağırlığı; mesleki mali mesuliyetin yanı sıra emniyeti suistimal, işveren mali sorumluluk, hırsızlık gibi teminatlar da bulunuyor.

TASARRUF ETMELERİNİ SAĞLIYORUZ

Zorlu bir dönemde KOBİ'lerin güvencesi olmaktan son derece memnun olduklarını ifade eden Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan; "Şartlar gereği fiziki olarak yan yana olamasak da KOBİ'lerimizin ihtiyaçlarının olduğu her an yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Türk ekonomisinin can damarı olan KOBİ'lerimize elimizden geldiğince destek vermenin ve çözüm üretmenin aynı ekosistemde yer alan sigorta şirketleri olarak görevimiz olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Ray Sigorta'nın birinci önceliğinin ihtiyaçlara yönelik ve katma değeri yüksek ürünler sunmak olduğunu ifade eden Erdoğan; "İşletmelerin ihtiyaçlarını titizlikle gözden geçirerek bir iş yeri için gerekli teminatları farklı poliçeler yerine tek bir pakette toplayarak kurguladığımız İşler Rayında KOBİ ürünümüzle küçük ve orta boyutlu işletmelerimizin hem zamandan hem de ekstra masraflardan kaçınarak tasarruf etmelerini sağlıyoruz" şeklinde konuştu.