AvivaSA fon büyüklüğünde rekor kırdı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AvivaSA CEO'su Fırat Kuruca, geçen sene de 20 milyar TL'yi aşan ilk firma olduklarını anımsatarak; "Ayrıca, 2015 yılından bu yana, fon büyüklüğü sektör liderliğimizi aralıksız devam ettiriyoruz. Bu başarılarımızın altında, öncelikle fon büyüklüğünü en önemli başarı kriteri olarak görmemiz yatıyor. Bu başarının, tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu böyle zorlu bir dönemde elde edilmesi, bizi sektörümüzün geleceğine dair umutlandırdı" dedi.

BES TASARRUF AÇIĞINI AZALTIYOR

Bireysel emeklilik sektöründe toplam fon büyüklüğünün 140 milyar TL'ye ulaştığını belirten Kuruca sözlerine şöyle devam etti: "Hem bireysel emeklilik sistemi hem de otomatik katılım; ülkemiz gibi, hem sigorta penetrasyon oranı hem de bireysel tasarruf oranları görece düşük ülkeler için çok önemli fırsatlar. Ayrıca, bireysel ve ülke tasarruf açığının azaltılmasına, sürdürülebilir büyümenin finansmanı için yerli kaynak yaratılmasına katkı sağlayacak sistemlerdir. Tüm dünyada bireysel emeklilik sistemi, bireylerin emeklilik dönemlerinde daha iyi bir yaşam standardına sahip olabilmelerine önemli bir katkı sağlıyor."

AvivaSA, 2019 yılından itibaren, müşterilerinin BES sisteminde değerlendirdikleri yatırımların pozitif yönde gelişimi için; tüm kanallardaki BES planlarına değişen ekonomik konjonktür doğrultusunda yeni fonlar ekledi.