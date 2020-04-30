Cep telefonunuza iki farkı teminat seçenekli sigorta

Cep Telefonu Sigortası ile müşterilerine yönelik hizmet kapsamının genişlediğinin altını çizen HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu; ''HDI Sigorta olarak her geçen gün ürün ağımızı ve hizmet kalitemizi artırmayı hedefliyoruz. Sigortalılarımızın evleri, arabaları, işyerlerinden sonra şimdi de yanımızdan ayırmadığımız cep telefonlarını da güvence altına alıyoruz. Müşterilerimize birçok ayrıcalık ve kolaylığı bir arada sunmaya devam edeceğiz'' dedi.

İhtiyaca yönelik hizmet sunabilmek amacı ile iki farklı teminat ile seçeneği bulunan üründe; Mini Kapsamlı Cep Telefon Sigortası ekranın kırılması halinde ekranın yenisi ile değiştirilmesini sağlarken, Geniş Kapsamlı Cep Telefon Sigortası ekran kırılmasından, telefonun çalınmasına birçok hasar için koruma sağlıyor.