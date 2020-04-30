Salgından sonra İş Durması ve Alacak Sigortası’nın önemi artacak

Bu dönemde işletmelere özellikle iş durması sigortası yaptırmaları konusunda önerilerde bulunan Nart, "Bu salgın bittiğinde öne çıkacak sigorta branşları arasında iş durması sigortasını çok önemsiyorum. Çünkü Türkiye'de sigortalanma oranı çok düşük. Bu nedenle iş durması sigortasını 1 numara olarak görüyorum. İki numaraya ise alacak sigortasını koyuyorum. Çünkü bu dönemde birçok şirketin alacakların tahsil edilemediği için iflas ettiğini görüyoruz. Yangın ve mesuliyet sigortaları tabii ki önemli. Bunları da ağır riskler kategorisine koyuyorum" dedi.

KASKO VE TRAFİK GERİLER, KURUMSAL SİGORTALAR ETKİLENMEZ

Levent Nart, salgın sürecinin bireysel ve kurumsal sigortalar üzerindeki etkisi konusunda ise şunları söyledi: "Bireysel sigortalara baktığımızda iş dünyasındaki işsizlik oranı resmi olarak yüzde 13 civarında. Bunun yüzde 20'lere çıkabileceğini varsayabiliriz. Böyle bir durumda tabii bireysel ihtiyaçlar başta kasko yenilemesi olmak üzere ikinci plana atılacak. Çünkü insanlar, öncelikle karınlarını doyurmak, mevcut kilit personelini muhafaza etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelecek. O nedenle özellikle trafik, kasko sigortalarında bir gerileme olacağını öngörüyorum. Kurumsal sigortalara gelince, burada çok büyük değişikliklerin olacağını açıkçası düşünmüyorum. Sigorta şirketleri arasında rekabetin artacağını, ancak mevcut poliçelerin yenileneceğini, hatta yeni poliçelerin yapılacağını ve poliçe kapsamlarının genişleyeceğini söyleyebiliriz."

SAĞLIĞI SİGORTASIZ KORUMAK ZOR

Programda, "Covid-19 insanlara sağlığın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı" diyen Nart, "İnsanlar sağlığın, iyi bir arabaya sahip olmaktan, iyi bir evde oturmaktan çok daha önemli olduğunu anladı. Sağlık olmayınca birçok işlem lüzumsuz kalıyor. Dolayısıyla sağlığı sigortasız korumak çok zor. Sağlık bozulduğu zaman tedavinin maddi sonuçlarını karşılayabilecek bir sigorta sisteminin içinde bulunmak, bireyler için çok büyük önem arz etmeye başladı. Sağlık sigortasında bugün yüzde 30'larda olan artışın önümüzdeki dönemde de yükseleceğini söyleyebiliriz."

HAYAT BRANŞINDA SIKINTI YOK

Hayat sigortasında, koronavirüs kaynaklı ölümlerin teminat altına alındığını vurgulayan Nart, "Seyahat sağlık sigortalarında ise kesin istisna bölümüne konulmuş. Ferdi kazada teminat dışı çalışıyor. Covid-19 aslında sigaradan kaynaklanan ölümden çok daha az ölüme neden olan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hayat sigorta sistemini zorlayacak, sıkıntıya sokacak bir durum yok" dedi.

İPTAL SİGORTALARINDA HASAR BÜYÜK

Nart, iptal sigortaları ile ilgili olarak ise şu değerlendirmelerde bulundu: "Şu an Japonya'daki olimpiyatların iptali kararlaştırıldı. Aşağı yukarı, 800 milyon dolarlık bir hasar ödemesi gerçekleşecek. Bunun da 24 milyon dolar bir primi var. Düşünün, 24 milyon dolar prime karşılık, 800 milyon dolar hasar ödenecek. Buna benzer farklı etkinlikler de var. Etkinliklerin hepsinde iptal ödemeleri yapılacak. Bazılarında salgın hastalıklar teminat haricinde, bazılarında teminat altında. İptal sigortası fiyatları artacaktır. Yangın, iş durması ve benzeri sigortalara çok fazla tesir edeceğini düşünmüyorum."