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! 'den dev indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor...

haberi... ()'nin indirim kampanyası için başvurular başlıyor. TOKİ tarafından, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar da borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek. İşte TOKİ'nin indirim kampanyasıyla ilgili tüm merak edilenler...

AA Sigorta
Giriş Tarihi: 3.5.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 12:44 ABONE OL
SON DAKİKA! TOKİ'den dev indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor...
TOKİ'den son dakika haberi geldi. On binlerce vatandaşın merakla beklediği indirim kampanyası başlıyopr. İndirim kampanyasına, taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil olmayacak. Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Haziran'a kadar ilgili bankaya başvurabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bu yılki indirim kampanyasına başvurular 6 Mayıs'ta başlayacak.

Son dakika: TOKİ'den yüzde 20 indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor | Video

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılacak. Yüzde 20 indirim kampanyasından, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 6 Mayıs-19 Haziran tarihlerinde ilgili bankaya başvurabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında indirimden yararlanılamayacak.

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI

İndirimden faydalanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor.

Kampanyadan, geri ödeme taksidi 2018 sonuna kadar başlamış konut ve iş yerlerinin sahipleri yararlanacak. İndirim kampanyasına taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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