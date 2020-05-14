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| fiyatlarında çifte indirim! ve ...

haberi... Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası () fiyatlarında yapılan indirimi duyurdu. EPGİS, "15/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." dedi.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 16:43 Son Güncelleme: 14.5.2020 16:59 ABONE OL
Son dakika | Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim! Benzin ve motorin...

Son dakika haberi... Akaryakıta çifte indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimi duyurdu. EPGİS, " 15/05/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 7, Motorinde 12 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika haberi: Araç sahipleri dikkat! Benzinde 19 kuruş indirim
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Son dakika | Akaryakıt fiyatlarında çifte indirim! Benzin ve motorin...
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