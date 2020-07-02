Acenteler sigorta şirketi kuruyor

SigortaTurk A.Ş'nin kuruluşu için birinci aşama tamamlandı. 29 Mayıs'ta şirketin tescili yapıldı. SigortaTurk'ün genel müdürlüğü Ankara'da, ikinci müdürlük ise İstanbul'da yer alacak. Şirket kurulduktan sonraki süreci ise profesyonel yönetim kadrosu yürütecek. Şirketin kuruluş çalışmalarını yürüten ANKA Grup Yatırım Danışmanlık Genel Müdürü Murat Büyükçelebi, Sigorta Ekranı'nda Sigorta Medya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar'ın sorularını yanıtladı.

Sigorta acentelerinin sigorta şirketlerinden beklentilerinin büyük bir çoğunluğunu alamadığını belirten Büyükçelebi, "Artık çıkış yolu bulamıyoruz. Bunun için en iyi bildiğimiz işi yapalım dedik ve şirket kurmaya karar verdik. Ama bu şirketi profesyoneller yönetsin istiyoruz. Buradaki amacımız bir alternatifimiz ve sığınabilecek bir gemimiz olsun. Yılların tecrübesi ile yaşadığımız problemleri ortadan kaldıran bu problemleri yaşatmayacak daha hızlı ve gelir anlamında acenteyi destekleyecek bir yapı kuralım istedik" diye konuştu.

50 MİLYON TL SERMAYE İLE START VERİLDİ

Bu şirketin sadece acente ile çalışacağının altını çizen Büyükçelebi, "İstediklerimizi yerine getirebilen, enerjimizi aktarabileceğimiz alternatif bir yapı kurmak istedik. Önce Aralık ayında bir yatırım şirketi kurduk. Bu yatırım şirketinin amacı şuydu. Hem sigorta şirketini kursun hem de sigorta şirketinin ihtiyacı olan bir takım konularda da yatırımlar yapabilsin. 29 Mayıs 2020 tarihinde de sigorta şirketinin tescilini yaptık" dedi.

Büyükçelebi, şirketi daha önce kurulan bazı şirketler gibi 3, 5 ya da 6 milyon TL'lik sermaye ile kurmadıklarını söyledi ve ekledi: "Sermaye yapısı itibarıyla zaten ilk tescili bile 50 milyon TL yaptık. Ama ruhsat aşamasında bu minimum 100 milyon TL olacak. Belki de çok daha fazla bir rakama ulaşmış olabiliriz. Güçlü bir sermayeye sahip olan bir şirket kuruyoruz. Bu gücü oluşturabilecek bir yapımız var. Biz istiyoruz ki acentelerin tamamı şirketin aynı zamanda ortağı olsun. Bu sahiplenmeyi hep beraber yaşayalım."

Büyükçelebi, şirketin şu anda tescilinin yapıldığını belirterek hangi aşamada olduklarını ise şu şekilde açıkladı: "Fiziki altyapı anlamında çok az eksiğimiz kaldı. Şimdi personel alımlarına başlıyoruz. Bu arada üst düzey yönetici olarak yaptığımız görüşmeler var. Tahmini olarak Ağustosun başına kadar bu görüşmeleri belirli bir noktaya getireceğiz. Muhtemelen bir hafta içinde bir ilan çıkmış olur. Logomuz ile ilgili bir çalışma yaptık. Özellikle beraber hareket etmenin beraberce karar vermenin örneklerinden biri olsun diye logoyu da beraber seçmek istedik" diye konuştu.

Kurulacak olan sigorta şirketinin yönetim kadrosu tamamen profesyonellerden oluşacak. Yönetim kademesinde acentelerin olmayacağını belirten Büyükçelebi, "Yönetim kurulu başkanı ve genel müdürün üstüne bir tane bizden birini göndereceğiz. Yani yönetim tamamen profesyonellerden oluşacak" dedi.

HAKLI BİR REKABET ORTAMI OLUŞTURACAĞIZ

Aslında tüm meslektaşlarını bu işin içine almayı çok istediklerini belirten Büyükçelebi, "Hedef olarak 2 bin ortak koyduk. Ama bunun daha fazlası da olabilir. Bunun kararını daha çok profesyoneller verecek. Ama şunu da söyleyeyim ki şirket kurmamız işin içine girmeyen acentelerin bile işine yarayacak. Ne kadar değerli olduklarını, diğer şirketleri daha da iyi anlamaya başlayacaklar ve şirkete daha çok sarılacaklar. O zaman belki diğer şirketler daha fazla komisyon verecekler. Belki daha fazla imkânlar tanıyacaklar. Bu sayede rekabet koşullarını da değiştirmiş olacağız ve daha haklı bir rekabet ortamı oluşacak. Yani herkese faydamız olacak" diye konuştu.

Kurulacak şirketin trafikte de olmak istediğini kaydeden Büyükçelebi, "Ama trafiğin yanında diğer branşların tamamında da olmak istiyoruz. Olabildiğince dengeli bir üretim gerçekleştirmek istiyoruz. Yani yüzde 100 bir trafik şirketi olmayacağız onu rahatlıkla ifade edebilirim" dedi.