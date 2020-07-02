Konut sigortası yaptıracaklar nelere dikkat etmeli?

Bu risklerin önüne geçmek her zaman mümkün olmasa da kayıpları en kısa sürede ve etkin şekilde telafi etmenin bir yöntemi var: Konut Sigortası.

Konut sigortası için karar verdiğiniz, sigortanın hangi teminatları kapsadığını, fiyatının nasıl hesaplandığını, eşyalarınızı nasıl koruyacağınızı biliyor musunuz? Mapfre Sigorta, konut sigortası yaptırmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Konut Sigortası için altın tavsiyeler…

Konut sigortaları, içerdikleri teminatlara ve ek hizmetlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bu nedenle sigorta şirketinin sunduğu paketin kapsamı detaylıca araştırılıp ihtiyaçlara göre ek teminatlar talep edilmeli.

Konut sigortasının fiyatı; binanın yapı tarzı, brüt metrekaresi, kullanım şekli, yapının bulunduğu il ve ilçeye bağlı olarak değişiyor.

Sigortada yapının satış fiyatı değil, inşa bedeli baz alınıyor. Evinizi satış fiyatı üzerinden sigortalatmanız durumunda aşkın sigorta söz konusu olur ve fazla prim ödemek durumunda kalabilirsiniz. Hasar gerçekleştiğinde de değerlendirme bu aşkın bedel üzerinden değil olması gereken inşa bedeli üzerinden yapılır.

Ev içindeki eşyalar da konut poliçesi kapsamına dâhil edilebilir. Eşya sigorta bedeli belirlenirken konutta bulunan eşyaların günümüz şartlarında yeniden alım değeri düşünülerek bedel tespiti yapılmalıdır. Konutta bulunabilecek değerli eşyaların teminatına yönelik talepler ise ayrıca değerlendirilir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde teminat altındadır. Bunların dışında kalan tüm teminatlarda oluşan riskleri minimuma indirmek için sigorta şirketlerinin hazırladıkları konut paket ürünlerinin tercih edilmesi gerekir. Mapfre Sigorta konut paket ürünü; yangını, hırsızlığı ve daha pek çok olumsuz durumu teminat kapsamına alarak en zor durumların dahi üstesinden gelmenizi sağlar. Bu nedenle ancak DASK ve konut sigortasının birlikte yapılması durumunda evler tam olarak güvence altına alınmış olur.

Evin birtakım özelliklerine göre konut sigortası indirimli olarak yaptırılabilir. Örneğin alarm sistemi, fiyat açısından avantaj sağlar. Konut sigortası yaptırırken enflasyondan korunma avantajından yararlanmak ise ekonomik durumun stabil olmadığı zamanlarda dahi güvenceyi sağlayabilmek adına etkili bir adımdır.