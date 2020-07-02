TSB Başkanı yeniden Atilla Benli oldu

237 MİLYAR TL BÜYÜKLÜĞE ULAŞTIK

Seçimin ardından yaptığı konuşmada Birliğin önümüzdeki dönem hedeflerine değinen TSB Başkanı Atilla Benli, içeride yapıcı bir rekabetin yaşandığı, dışarıda ise tek sesin hâkim olduğu 66 üyesiyle ve tüm paydaşlarıyla sigorta sektörünün büyük bir aile olduğunun altını çizdi. Benli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sektörümüz 2019 yılsonu itibariyle 237 milyar TL aktif büyüklüğe ve 69 milyar TL prim üretimine ulaştı. 12 Haziran 2020 tarihi itibariyle BES ve OKS'de toplam katılımcı sayısı 12 milyonu aşarken; toplam fon büyüklüğü yaklaşık 146 milyar TL'ye ulaştı. GSYH'nin 34 katına ulaşan 127 trilyon TL'lik büyüklüğü, 3. Havaalanı, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü gibi projelere güvence sağlayan sektörümüzün penetrasyon oranı ise maalesef hak ettiği yerde değil. 2018 sonu itibariyle penetrasyon oranı tüm dünya için yüzde 6 iken; Türkiye'de bu oran yüzde 2 civarında. Ülkemiz dünyanın 19. büyük ekonomisi olmasına rağmen sigortacılıkta potansiyeline erişememiş durumda. Mevcut durumda sigortacılık sektörümüz 39. sırada. Yeni dönemle birlikte makro hedefimiz, sigortacılık ve emeklilik sektörümüzü dünyada hak ettiği konuma ulaştırmak olacak. TSB olarak, tüm çalışmalarımızı ve stratejik yapılanma hamlelerimizi bu ana amaca ulaşmak üzere kurgulayacağız."