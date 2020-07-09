Emeklilik planınızı BES ile gönül rahatlığıyla yapın

Sincek, dünyanın zor zamanlar geçirdiği bugünlerde insanların gelecek kaygısının da artığını belirterek, "Ev hanımlarından iş insanlarına kadar herkes önce ailelerinin geleceklerini güvence altına almak istiyor. Bireysel Emeklilik Sistemi bu süreçte avantajlı ve kazançlı olmasının yanı sıra sağlam ve güvenilir yönlerini de gözler önüne sererek, bu zor zamanlarda herkesin gönlünü rahatlattı, güvenli bir liman olduğunu ispatladı" dedi.

SİSTEM, KATILIMCIYI KORUYOR

BES'in avantajları ve güçlü alt yapısı ile ilgili detaylı bilgi veren Ayhan Sincek, şunları söyledi: "Sistem, katılımcıyı her türlü korumak üzerine tasarlanmış durumda. Bu nedenle her zorluğa karşı gönül rahatlığıyla BES tasarruflarına güvenebilirsiniz. Öncelikle BES, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından çok sıkı denetleniyor. Emeklilik şirketlerinin faaliyetleri buna ilaveten bağımsız dış denetimden geçiyor. Katılımcıların hesapları ise Takasbank'ta güvence altında tutuluyor. Herhangi bir BES şirketinde olumsuz bir durum olursa katılımcılar istedikleri gibi hesaplarını başka bir BES şirketine aktarabiliyor. Sistemde kalmaya ve tasarruflarını koruyup arttırmaya devam edebiliyorlar."

FON MAL VARLIĞI HACZEDİLEMİYOR

Fonların hesap ve işlemlerinin altışar aylık dönemlerde bağımsız dış denetime tabi olduğunun altını da çizen Sincek, "Şirketlerin günlük faaliyetleri ise Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) tarafından elektronik ortamda izlenir. Fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez ve iflas masasına dâhil edilemez. Fonların ve portföy yöneticilerinin faaliyetleri ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetiminde sürer" dedi.

BES'in hane halkının herhangi bir üyesinden, küçük ya da büyük yatırımcıya kadar herkes için en cazip alternatif olduğunu belirten Sincek, sözlerine şöyle devam etti: "Katılım Emeklilik olarak sunduğumuz farklı faizsiz emeklilik planlarıyla BES'e kolayca girmeyi ve sistemde kalmayı teşvik ediyoruz. Aylık ödeme miktarınıza göre seçebileceğiniz Hesaplı, Huzurlu, Özel ve Güzel Emeklilik planlarımızın çeşitli aidat avantajları bulunuyor. İsteyenler yalnızca aylık değil, 3 ya da 6 aylık veya yıllık periyotlarla da ödemelerini yapabiliyor. Yatırdığınız aylık katkı paylarının aylık asgari ücret tavan olmak üzere yüzde 25'i kadar da devlet katkısı katılımcıların hesaplarına yatırılıyor. En az 10 yıl sistemde kalındıktan ve 56 yaş tamamlandıktan sonra emekliliğe hak kazanılıyor."