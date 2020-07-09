Gelibolu’daki tarlaların yüzde 10’u sigortalı

Yaklaşık 450 hektarlık alanın yangından etkilendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Tarım arazilerinde de hasar var. Hasat edilen arazilerde bazı hasarlar var. Yer yer ekili dikili alanlarda da şahıs arazilerinde de bazı hasarların olduğu görülüyor. Her zaman söylediğimiz tarım sigortaları kapsamında yangın hasarları da ödeniyor. Bölgede yüzde 10 ila yüzde 20 arasında TARSİM sigortası yaptırma oranı var" dedi.

SİGORTA PİŞMAN OLMADAN YAPILMALI

Bu oranın çok düşük olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Maalesef felaket geldikten sonra pişman oluyoruz. Ama çiftçimizi uyarmış olalım. Valilik de bir hasar tespiti yapacak. Bu köyler orman köyleri olduğu için orman teşkilatımız tarafından köylülerimize tarımsal hasarlarını bir nebze de olsa karşılamak maksadıyla belirli miktar fonu buraya tahsis edeceğiz" diye konuştu.