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Gelibolu’daki tarlaların yüzde 10’u sigortalı

ve Orman Bakanı Pakdemirli, tarihi Gelibolu Yarımadası’nda çıkan orman yangınıyla ilgili yaptığı açıklamada bölgedeki sigortalılık oranının çok düşük olduğunu söyledi. Bölgedeki TARSİM sigortası oranının yüzde 10-20 civarında olduğunu belirten , “Felaket geldikten sonra pişman oluyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 14:09 Son Güncelleme: 9.7.2020 14:10 ABONE OL
Gelibolu’daki tarlaların yüzde 10’u sigortalı

Yaklaşık 450 hektarlık alanın yangından etkilendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, "Tarım arazilerinde de hasar var. Hasat edilen arazilerde bazı hasarlar var. Yer yer ekili dikili alanlarda da şahıs arazilerinde de bazı hasarların olduğu görülüyor. Her zaman söylediğimiz tarım sigortaları kapsamında yangın hasarları da ödeniyor. Bölgede yüzde 10 ila yüzde 20 arasında TARSİM sigortası yaptırma oranı var" dedi.

SİGORTA PİŞMAN OLMADAN YAPILMALI

Bu oranın çok düşük olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Maalesef felaket geldikten sonra pişman oluyoruz. Ama çiftçimizi uyarmış olalım. Valilik de bir hasar tespiti yapacak. Bu köyler orman köyleri olduğu için orman teşkilatımız tarafından köylülerimize tarımsal hasarlarını bir nebze de olsa karşılamak maksadıyla belirli miktar fonu buraya tahsis edeceğiz" diye konuştu.

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Gelibolu’daki tarlaların yüzde 10’u sigortalı
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