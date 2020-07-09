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Sellerin sigorta sektörüne maliyeti 38 milyon TL

Türkiye’de geçtiğimiz hafta birçok ilde yaşanan sellerin sigorta sektörüne maliyeti 38 milyon TL’yi bulacak. Başkanı , seller sonucu Ankara, Burdur ve ’dan sektöre 1.500 adet hasar ihbarı ulaştığını belirterek, “Bugüne kadar 2.8 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. Ekspertizlerin ve ödemelerin tamamlanmasının ardından toplam hasarın yaklaşık 38 milyon TL’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 14:11 Son Güncelleme: 9.7.2020 14:11 ABONE OL
Sellerin sigorta sektörüne maliyeti 38 milyon TL

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Haziran ayında Ankara, Burdur ve Bursa'da yaşanan sel ve dolu felaketleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Sigortanın toplumsal bir dayanışma olduğunu ve sektörün koronavirüs salgını sürecinde sigortalıların yararını gözeterek aldığı kararlarla bunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, şunları söyledi: "Toplumsal hayatı etkileyen olağanüstü durumlarda sosyal sorumluluk hassasiyetiyle hareket eden bir sektörüz. Bu çerçevede son dönemde yaşanan sel felaketleri sonrası sigortalıların hasarlarının en kısa sürede tespiti ve hasar ödemelerinin yapılması için sektör olarak çok hızlı bir şekilde koordine olduk. Eksperlerimizin yaptığı tespitler sonucu, Ankara, Burdur ve Bursa'dan sektörümüze 1.500 adet hasar ihbarı ulaştı. Bugüne kadar 2.8 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. Ekspertizlerin ve ödemelerin tamamlanmasının ardından toplam hasarın yaklaşık 38 milyon TL'ye ulaşacağını tahmin ediyoruz."

TSB, açıklamasında selin yaşandığı illerde tarım arazisi, hayvanları, evi, iş yeri veya aracı hasar gören sigortalıların hasar tespit işlemleri için sigorta şirketleriyle iletişime geçmesi ve işlemlerini başlatması gerektiğini de hatırlattı.

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Sellerin sigorta sektörüne maliyeti 38 milyon TL
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