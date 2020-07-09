Şirket yöneticileri ‘sorumluluk sigortaları’ ile riskleri azaltabilir

Sorumluluk sigortalarının Türkiye'deki kullanımı ise oldukça yetersiz. Yönetici sorumluluk sigortaları ile merak edilenler YouTube'de yayın yapan Sigorta Ekranı'nda masaya yatırıldı. Yayında İntegra Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nden İpek Ünal ve Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Avukatlık Ortaklığı'ndan Av. Doğan Eymirlioğlu, konuyla ilgili Sigorta Medya Genel Yayın Yönetmeni Can Kantar'ın sorularını yanıtladı.

Türkiye'de yönetici sorumluluk poliçelerinin kullanımının çok yetersiz olduğunu belirten Av. Doğan Eymirlioğlu, "Bizim hukuki olarak önleyici hekimlikten çok cerrahi müdahaleyi seven bir anlayışımız var. Bu ürün önleyici hekimlik ürünü aslında" dedi. Eymirlioğlu, yönetici sorumluluk sigortalarının Türkiye'de yeterince gelişmemesinin sebepleri konusunda ise şunları söyledi: "Birincisi, ürünü ne kadar tanıtırsak tanıtalım; yönetici-hissedar seviyesindeki risk algısı ve bilinci ile örtüşmesi lazım. Sizin bunun varlığını dahi düşünüp, almayı değerlendirebilmeniz için gerek avukatınız; gerek mali müşaviriniz tarafından aslında mevcut mevzuat altında ne kadar riske maruz kaldığınız; nelerin başınıza gelebileceğine dair en azından bir fikrinizin olması lazım. Zaten küçük ve orta ölçekli şirketlerde böyle bilinç söz konusu değil. Esas şaşırtıcı olan halka açık şirketlerde dahi bu bilincin oturmamış olmasıdır. Bununla ilgili ne yapılabilir kısmında, sigorta şirketleri, brokerler ve avukatlar, mümkün olduğunca bu eğitici-öğretici; 'Bakın böyle bir ürün var. Bu ürüne ihtiyacınız olabilir' davulunu çalmaya devam etmeli.

KAMU ALACAKLARI EN BAŞTA

Ülkemizde yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere açılan davalarda yönetim kurulu üyeleri bakımından esas sorumluluk kaynağının, 'kanuna veya ana sözleşmeye aykırılık' temelinde doğduğunu belirten Eymirlioğlu, Türkiye'de yönetim kurulu üyelerine veya yöneticilere yöneltilen talepleri şu şekilde özetledi: "En başta kamu alacakları geliyor. Vergi ve SGK primlerinin şirket tarafından ödenmemesi veya kesilen cezalar kamu alacağı niteliğinde ise bunların ödenmemesi. Nakit akışı problemlerinin arttığı dönemlerde, teknik iflas düzenlemelerine aykırı davranılması. Bu ihmalden olabilir, hissedarın baskısıyla olabilir, ancak her halükarda yöneticinin sorumluluğunu tetikleyebilecek bir husus. İş kazaları ve çevre cezaları. Halka açık şirketlerde SPK'nın ve az da olsa aktivist hissedarların yaklaşımlarını da gördüğümüzde; yöneticinin ihmali veya hatası sonucu 3. şahısların şirkete verdikleri zararlar bakımından da davalar açılabildiğini de görüyoruz."

TÜRKİYE'DE COVİD-19 TEMELLİ DAVA HENÜZ YOK

Türkiye'de Covid-19 temelli davalarla henüz karşılaşılmadığını belirten Eymirlioğlu, bu konuda şu bilgileri verdi: "Covid-19'un dolaylı sonucu olarak kimi taleplerde artış görülebilecek. Özellikle nakit akışında kriz yaşanan şirketlerde; teknik iflas ortaya çıktığında, alacaklıların, ödeme potansiyelini arttırabilmek adına sadece borçlu şirkete değil, şirketin yöneticilerine de kanundaki teknik iflas düzenlenmelerine uymamalarından yahut sair surette görevlerinde hata ya da ihmale düştüklerinden bahisle dava açmaları söz konusu olabilecektir. Eğer bu nakit akışı problemi aynı zamanda SGK primlerinde bir aksamaya sebebiyet veriyorsa, bunların orta vadede yöneticilere idarenin, yöneticinin kişisel sorumluluğuna da başvuracağı talepler olarak dönmesi riski var."

ANLAŞMAZLIKLARDA MÜZAKERE ÖNEMLİ

İpek Ünal, 'hukuki giderler'in de poliçenin önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de mahkemelere gittiğinizde süreç çok uzun; 3-5 seneye kadar devam eden davalar olabiliyor. Bu noktada mahkemeye gitmeden müzakere ile çözmek hem daha hızlı, hem daha etkin bir yöntem" dedi.