Tüm salgın hastalıklar teminat altında

6 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşçan, "Ülkemizde ilk COVID-19 vakasının açıklanmasıyla birlikte hızlı bir şekilde aksiyon alarak gerekli önlemleri sağlayıp sigortalılarımızın her daim yanında olduk. Hayatlarımıza farklı bir yön veren COVID-19 salgını sonrasında sigortalılarımız için bir adım daha atmak istedik. Müşteri 4.0 yaklaşımımız doğrultusunda sigortalılarımız en büyük önceliğimiz ve hasar ödeyenden çözüm ortağına dönüşüm yolcuğumuzda sigortalılarımıza değer katacak bu düzenlememiz; mevcut ve duyuru sonrasında alınacak tüm Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Özel Sağlık Sigortası ürünlerimizdeki tüm kurumsal ve bireysel sigortalılarımız için 6 Temmuz itibariyle geçerli hale gelmiştir. Her şeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha hatırladığımız bugünlerde olduğu gibi gelecekte de sigortalılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

AXA Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay ise; şunları söyledi: "COVID-19 salgını ile birlikte yaşadığımız olağanüstü dönem hayatın farklı dinamikleriyle yüzleşmemizi sağladı. Bu benzersiz günler beraberinde benzersiz ihtiyaçları getirdi. Biz de bu paralel de hızla harekete geçerek müşterilerimizin bu dönemi daha kolay atlatmalarına yönelik; yeni teminatları hayata geçirdik ve yalnızca yeni müşterilerimizin değil mevcut müşterilerimizin de kullanımına sunduk. AXA Sigorta olarak gelecekte oluşabilecek tüm salgın hastalıkları kalıcı olarak teminat kapsamına aldık" diye konuştu.