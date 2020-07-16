Sompo çalışanları ‘yan Haklarını’ kendileri seçiyor

Program kapsamında Sompo Sigorta çalışanları; yemek, özel sağlık sigortası, yılbaşı hediyesi, araç ve benzin hakkı gibi mevcut yan haklarını; sağlık sigortalarında üst pakete geçiş, yüksek limitli yemek çeki, BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) katılımı; market çeki, internet paketi, teknoloji çeki ya da ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş çeki şeklinde esneterek; farklı yan haklar alabiliyor.

ÇALIŞANLARIMIZIN SESİNİ DİNLEDİK

Konu ile ilgili bilgi veren Sompo Sigorta İnsan Kaynakları ve Akademi Genel Müdür Yardımcısı Işın Mengenli; proje fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlattı: "Şirketimiz bünyesinde, geçen yıl şirketin kültürel gelişimine ve mutluluğuna katkı sağlamak amacıyla; çalışanların oylarıyla seçilmiş temsilcilerden oluşan 'Çalışan Platformu'nu kurmuştuk. Esnek Yan Haklar Programı önerisi de çalışanlarımızın en çok tercih ettiği proje olarak bu platformdan geldi. Çalışanlarımızın motivasyon ve bağlılığını arttırmak için bu projeyi hayata geçirmeye; ihtiyaca göre yan hakların belirlenmesi için adım atmaya karar verdik. Bu uygulama ile Sompo çalışanları 'artık olmasa da olur' dedikleri yan haklarından vazgeçip; onların yerine diledikleri yan hakkı seçebiliyorlar. Bu nedenle, şirketimize özel esnek yan haklar platformunun adını 'Nasıl İsterSen' koyduk."

HAKLARINI İSTEDİKLERİ GİBİ YÖNETEBİLECEKLER

Pandemi süreciyle birlikte iş hayatındaki alışkanlıklarımızın ve ihtiyaçlarımızın da farklılaştığına dikkat çeken Mengenli; "Örneğin bu süreçte yemek kartı kullanımları azalırken, internet kullanımları ve ev alışverişleri arttı. Biz de 'Nasıl İsterSen' Esnek Yan Haklar Programı kapsamında bu değişen ihtiyaçlara cevap vermek ve çalışanlarımızın hayatına pozitif katkı sağlamak istedik. Program kapsamında tüm çalışanlarımız; yemek yardımı, özel sağlık sigortası, yılbaşı hediyesi, araç hakkı, benzin hakkı gibi mevcut yan haklarını diledikleri gibi esneterek; sunduğumuz alternatif yan haklardan faydalanabiliyorlar" diye konuştu.