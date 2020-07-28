AvivaSA’dan acentelere her koşulda destek

AvivaSA Direkt Satış, Acenteler ve Kurumsal Projeler Genel Müdür Yardımcısı Fisun Koç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Acentelerimiz, ekipleri ile birlikte, AvivaSA ailesinin en değerli üyeleri. Tüm acente ve acente çalışanlarımızın sağlığı ve konforu bizim için hiçbir koşulda ödün verilemeyecek en önemli unsurlar. Bu amaçla gerek maddi, gerekse de manevi anlamda kendilerine destek olabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIK

Fisun Koç; bu dönemde yaptıkları çalışmalarla ilgili şunları söyledi: "Pandemi süreci başlar başlamaz vakit kaybetmeden acentelerimizin evlerine sağlık kiti ulaştırdık. Birinci önceliğimizi acentelerimizin sağlığı olarak belirledik, evde kalmalarını teşvik ettik ve üretimlerin düştüğü bu dönemde nakit akışlarının aksamaması için gelir koruma paketlerini devreye aldık. Müşterilerine kesintisiz hizmet verebilmeleri için online satışı da destekleyen tablet cihazları evlerine gönderdik. Bir hayat sigortası ürünümüz için uzaktan satışa başladık. Emeklilik ürünlerimiz için de çok yakında devreye almak üzere çalışıyoruz."

Bu süreçte, acentelerinin fiziksel sağlığı kadar, ruhsal sağlığını da düşünüp ilgilenen AvivaSA, iş hayatından özel hayata kadar hizmet veren Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetini de kullanıma açtı.