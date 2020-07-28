Satış kanalları arasında artık didişme değil, birleşme zamanı

Toplantı, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Şencan ve Taylan Türkölmez ile Türkiye Sigorta Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Cemal Kişmir ve Ceyhan Hancıoğlu'nun yanı sıra Birliğin Hayat Dışı ve Hayat Emeklilik Yönetim Komitelerinin de katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, sektörün büyümesi için dağıtım kanallarının da büyümesi gerektiğini vurgulayan TSB Başkanı Atilla Benli, "Ancak, 'Benim olsun, küçük olsun; hepsini ben yapayım' yaklaşımından vazgeçilmeli. Sektörde potansiyel çok yüksek, tüm dağıtım kanallarının önünde yapmaları gereken çok büyük işler var" dedi.

SİGORTAYI VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRMEK GEREKLİ

TSB Yönetim Kurulu Üyesi ve HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu da sektörde satıcı etkinliğinin ve donanımının artırılması gerektiğini ifade etti. Sektörde her ürünün acentelerin satmasına karşı olduğunu belirten Hancıoğlu, "Liyakata göre sistem oluşturulmalı. Dağıtım kanallarında rollerin iyi belirlenmesi gerekli. Acente, broker ve bankasürans kanalıyla ne satılır? Bunları tartışmak lazım" dedi. Hancıoğlu'nun "Penetrasyoınu artırmak için sigorta alışkanlığı olmayan vatandaşın ayağına gitmemiz lazım" sözleri de toplantıya katılanlar arasında büyük ilgi çekti.

Toplantıda 'hayat sigortaları'na da vurgu yapıldı. Hayat branşında prim üretiminin ülkemizde kredi hacmi ile sınırlı kaldığını belirten TSB Yönetim Kurulu Üyesi ve BNP Paribas Cardif Emeklilik Genel Müdürü Cemal Kişmir, sektörde kredi bağımsız hayat sigortası ürünlerinin artması gerektiğine dikkat çekti. Hayat sigortalarının önemini anlatmanın ve bireylerin farklı ihtiyaçlarına yanıt verecek ürünler geliştirmenin bu branşın büyümesine katkı sunacak iki unsur olduğunu belirten Kişmir, "Bu noktada dijitalleşme ve teknolojinin yoğun kullanımı da bize avantaj sağlayacaktır" diye konuştu.

SEKTÖR DE NORMALLEŞİYOR

Toplantıda Covid 19'un sigorta sektörüne etkilerine de değinilirken, sektörün mayıs ayında yeniden toparlanmanın başladığına dikkat çekildi. TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, pandemi döneminde yenileme ve yeni işlerin artış trendinde azalmaların yaşandığını ve primlerde bir miktar düşüş gerçekleştiğini söyledi. Ancak mayıs itibarıyla trendin normale dönmeye başladığını vurgulayan Şencan, "Bunun en önemli nedeni risklere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha fark etmiş olmamız. Yeni dönemde sağlık sigortalarının, siber risk sigortalarının ve ticari alacak sigortasının ön plana çıkmasını bekliyoruz" dedi. Benli'nin sektörle ilgili paylaştığı bilgilere göre de hayat dışı sektör mayısta yüzde 7.5, haziran ayında yüzde 36.5, hayat branşı ise mayısta yüzde 12, haziranda ise yüzde 158 büyüdü.

BES'TE ÇIKIŞLAR AZALDI; FON TUTARI 6 AYDA 20 MİLYAR TL ARTTI

Toplantıda TSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez de toplantıda Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) son gelişmeleri değerlendirdi. Pandemi döneminde bireylerin yaşadığı nakit ihtiyacının, sistemdeki toplam katılımcı sayısının azalmasına neden olsa da, BES'te katılımcı çıkışlarının azaldığını, mayıs ayında aylık bazda son yılların en düşük çıkış sayısına ulaşıldığını vurgulayan Türkölmez, "Yılın ilk 6 ayında fon büyüklüğünde yaklaşık 20 milyar TL gibi bir artış yaşandı. BES'teki tüm fonların son 10 yıllık getirilerine baktığımızda ortalamada enflasyonun üzerinde getiri sağladığı, toplamdaki 407 adet fonun içindeki bazılarının ise getiri oranlarının geleneksel yatırım araçlarının çok üstünde getiri sağladığı görülüyor" dedi. Toplantıda, tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili çalışmaların sürdüğü vurgulanırken, kıdem tazminatı ile ilgili kararın da beklendiği, kıdem tazminatı fonunun BES'te değerlendirilmesi için şirketlerin ve operasyonel sistemlerin hazır olduğuna dikkat çekildi.