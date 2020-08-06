Anadolu Hayat Emeklilik’ten 1000 liralık hediye çeki fırsatı

Kampanya 6 Temmuz – 6 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Geleceğini bugünden planlayan 18 yaş ve üzeri herkesin sahip olabileceği Geleceğe Yatırım Planı ile kişiler; mevcut hayat standardını emeklilik döneminde de sürdürmek için düzenli birikim yapabiliyor, devlet katkısı kazanabiliyor. Üstelik kampanyaya katılmak ve hediye çeki kazanma fırsatı yakalamak için kişilerin evden çıkmalarına gerek yok. Geleceğe Yatırım Planı Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi üzerinden pratik ve güvenli bir şekilde satın alınabiliyor.