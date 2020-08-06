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’ten 1000 liralık hediye çeki fırsatı

üzerinden Geleceğe Yatırım Planı satın alanlar; 1000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki kazanma şansı yakalıyor

Giriş Tarihi: 6.8.2020 16:19 ABONE OL
Anadolu Hayat Emeklilik’ten 1000 liralık hediye çeki fırsatı

Kampanya 6 Temmuz – 6 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. Geleceğini bugünden planlayan 18 yaş ve üzeri herkesin sahip olabileceği Geleceğe Yatırım Planı ile kişiler; mevcut hayat standardını emeklilik döneminde de sürdürmek için düzenli birikim yapabiliyor, devlet katkısı kazanabiliyor. Üstelik kampanyaya katılmak ve hediye çeki kazanma fırsatı yakalamak için kişilerin evden çıkmalarına gerek yok. Geleceğe Yatırım Planı Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi üzerinden pratik ve güvenli bir şekilde satın alınabiliyor.

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Anadolu Hayat Emeklilik’ten 1000 liralık hediye çeki fırsatı
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