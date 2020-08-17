Deprem riskine rağmen DASK yaptırma oranı hala çok düşük

17 Ağustos Marmara depreminin 21'inci yıldönümünde, Türkiye'de depreme karşı önlem alma bilinci hâlâ yeterli düzeye ulaşmazken; olası bir depremden sonra yaraları hızla sarmak için sigortalılık oranlarının yükselmesi büyük önem taşıyor. Sigorta sektörü, depreme karşı evlerini güvence altına almak isteyenler için Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ve Konut Sigortası ile pek çok teminat sunuyor. Fakat buna rağmen hala ülkemizde halk arasında DASK olarak da bilinen Zorunlu Deprem Sigortası yaptırma oranı yüzde 55'lerde.

17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri olduğunu ifade eden Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, "Marmara depremi ile afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve afet sonrası hayatın hızla normale dönebilmesi için gerekli önlemleri almanın önemini acı bir tecrübe ile öğrendik. Depremin ardından 2000 yılında Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) kurulması depremin olumsuz maddi etkilerini azaltma noktasında çok önemli bir adım oldu. DASK, kuruluşundan bu yana meydana gelen 788 depremde 393 milyon TL hasar ödemesi yaparken; ülkemizde ZDS sigortalılık oranı da yüzde 55'e ulaştı. Ancak elbette bu oranlar yeterli değil" diye konuştu.

KONUT SİGORTASI DA İHMAL EDİLMEMELİ

Doğal afetlerin vatandaşlar için ciddi hasar maliyetleri ile karşılaşma riski doğurduğunu belirten Benli; "ZDS , konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, yer kayması ve tsunami gibi afetlerin yol açtığı yapısal hasarlara karşı belirlenen limitler dahilinde güvence altına alıyor. Bunun dışındaki hasarlar için konut sigortası yaptırmak önem taşıyor. Konut sigortası ile Zorunlu Deprem Sigortası bedelinin üzerinde kalan bedelin yanı sıra eşyaları da güvence altına almak mümkün oluyor" dedi.