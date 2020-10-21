Dünyanın en büyük insurtech zirvesi InsureTech Connect (ITC) Global gerçekleşiyor

ITC Global'in Türkiye durağı Quick Sigorta sponsorluğunda, Yıldız Teknopark bünyesindeki InsurTech Hub ile birlikte gerçekleşmişti.

10 Eylül'de gerçekleşen, Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar'ın da juri üyesi olduğu Demoday'de Türkiye'den 10 insurtech yarışmış ve kazananlar ITC Global'ın Türkiye durağına katılma fırsatı yakalamıştı. 16 Eylül'de yine Quick Sigorta sponsorluğunda yapılan ITC Global Türkiye durağında katılımcıların oylarıyla kazanan insurtech ise Lumnion olmuştu.

Sigorta sektöründeki en yeni teknolojilerin, sektöre yön verecek gelişmelerin ve uygulamaların paylaşılacağı zirve 3 gün boyunca gerçekleşecek. 10 binden fazla katılımcı ve 200'ün üzerinde konuşmacının yer alacağı ITC Global'de katılımcılar arasında birebir networking imkanı da bulunuyor. Zirvede yapay zeka, nesnelerin interneti, müşteri deneyimi, blockchain, data analitiği, hasar yönetimi ve dijital dönüşüm gibi konular panellerde ve salonlarda konuşulacak.

Zirve ile ilgili Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar; "Quick Sigorta olarak Türkiye durağındaki tüm aşamalarına sponsor olduğumuz ve desteklediğimiz ITC Global'e Türkiye'den de yoğun katılım olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Bu tarz etkinliklerin ülkemizdeki Insurtechlerin ve yine Türkiye'de geliştirilen teknolojilerin dünyaya tanıtılması açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

ITC Global'in 3 gun sürecek zirvesi, hergün 24 saat boyunca sunumlarla ve panellerle devam ediyor. Pandeminin etkisiyle bu yıl online yapılan zirveye, bu sayede 4 kıtadan çok daha genis katılım sağlandı. Gördük ki Microsoft, Oracle, IBM gibi Dünya devlerinin yanında farklı ülkelerden startuplar da bu sayede global arenada kendilerini tanıtma imkanı bulabildiler. Bu gerçekten büyük bir fırsat.

Bu anlamda gün boyu süren panellerdeki sektöre yön veren teknolojileri ve bu teknolojilerin farklı farklı ülkelerdeki uygulamalarını dinlemek çok ilham verici. Ekibimiz ile birlikte bu panellere ve toplantılara katılıp, yeni teknolojileri dinleyip, insurtechlerle birlikte is süreclerimizi nasıl iyileştirebileceğimizi ve bu teknolojileri kullanarak işimize nasıl değer katabileceğimizi tartışıyoruz. Son olarak belirtmek isterim ki, Quick Sigorta olarak insurtechlerin Türkiye'deki en büyük destekçisi biziz. Hem bünyemize kattığımız, süreçlerimize dahil ettiğimiz hem de mentorluklerini yaptığımız insurtechler var. Onların hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada başarılı olmaları en büyük dileğimiz. "dedi.

Quick Sigorta Dijital Kanallar Genel Müdür Yardımcısı Pınar Güzey ise "Platformda 100 den fazla ülkeden katılımcı var. İlk günde katılımcılar tarafından platformdan 15.000 den fazla toplantı isteği gönderilmiş. Bizimle de iletişime geçen, ürün ve servislerini tanıtmak isteyen pek çok insurtech oldu. Ben de zirve boyunca bu insurtechlerin birbirinden ilginç sunumlarını, yeni ürünlerini ve tüm ITC programını Maher Holding Sigorta Grubu adına büyük bir heyecanla takip ediyorum dedi."