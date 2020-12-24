Filo kaskoda yenilemeler ‘pazarlıkla’ başladı

Sektör açısından özellikle filo kasko poliçelerinde yenilemelerin yapıldığı yılın son zamanları oldukça önemli. Çünkü kriz sürecinde artan maliyetleri kısmak isteyen şirketler bazı kalemlerde tasarruf yapma yolunu seçiyor. Bu da çoğunlukla sigortadan yapılıyor. Nitekim filo poliçesi yaptıran işletmeler başta teminatları küçültmek olmak üzere, sigorta şirketleri ile sıkı pazarlıklara başladı. Sigorta şirketleri ise artan döviz kurlarından dolayı oluşan maliyetleri sigortalılarına olabildiğince yansıtmamaya çalışırken, onların ihtiyaçlarına yönelik butik poliçeler hazırlıyor.

ARAÇ FİLOSU OLANLAR FİRMALAR TERCİH EDİYOR

Sigorta şirketleri için filo kasko poliçeleri oldukça önemli. Çünkü şirketlerin oto sigortalarındaki pazarlarının önemli bir kısmını bu poliçeler oluşturuyor. Kasko poliçelerinde filo sözleşmelerini daha çok operasyonel araç kiralama şirketleri, taşımacılık, lojistik sektörü firmaları, inşaat ve hafriyat şirketleri, e-ticaret ve tedarik zincirleri, gıda ve ilaç firmaları gibi araç adedi oldukça yüksek olan firma ve kurumlar tercih ediyor. Peki filo kaskoyu şirketler neden tercih ediyor? Çünkü sigorta şirketleri filo kasko poliçelerinde bireysel ve kurumsal sigortalıları için oldukça önemli avantajlar sunuyor. Örneğin bireysel kaskoda yer alan genişletilmiş teminatlardan ve asistans hizmetlerinden tamamen yararlanan filo kasko müşterileri, günlük operasyonlar sırasında gerçekleşebilecek tüm risklere karşı da teminat alabiliyor.

HDI Sigorta'nın Teknik (Oto) Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Ul, "2020 yılı itibariyle, kurdaki dalgalanma ve yedek parça fiyatlarındaki artış hasar maliyetlerinde de yükselişe sebep oldu. Bu dönemde bizde filo kasko tekliflerimizi çalışırken; riske özel maliyetleri ön plana alarak değerlendirme yapmaya ve iyi bir hasar yönetimine önem vermeye devam ediyoruz" dedi. Filo poliçeleri için yenileme çalışmalarına başladıklarını belirten Ul, "HDI Sigorta olarak filo kaskoda özellikle ağır ticari grubunda pazarın lideriyiz. Bu nedenle pandemi sürecinden çok etkilenmedik. Hatta portföyümüzde bir büyüme yaşadığımızı söyleyebiliriz. Burada iş ortaklarımızın görüşlerini de alarak, yol arkadaşı konsepti ile gerçekleştirdiğimiz aksiyonların payı büyüktür" açıklamasını yaptı. Filo kaskoda, sigortalılara gerçekleşebilecek tüm risklere karşı, kaskoda yer alan genişletilmiş teminatları ve asistans hizmetlerini sunduklarını belirten Ul, ayrıca müşterilerin portföylerine özel ihtiyaç duydukları veya hassasiyetleri olan konularla ilgili ilave teminatlar sağladıklarına dikkat çekiyor.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, "Özellikle, hayati yedek parçaların fiyatlarında yaklaşık 6 ay gibi bir sürede ortalama yüzde 30-50 aralığında fiyat artışları gördük. Anadolu Sigorta olarak prim üretimimizde lokomotif konumda olan oto branşının önemli bir bölümünü filo sözleşmeleri oluşturuyor. Pandemi döneminde tüm sigortalılarımızın olduğu gibi filo sahibi sigortalılarımızın yanlarında olduk ve bu ekstra maliyetleri onlara olabildiğince yansıtmamaya çalıştık" dedi. Azami yüklü ağırlığı 3.5 ton ve üzeri ağır ticari araçlar için pandeminin başladığı ilk dönemde poliçe yenilemelerinde durgunluk yaşandığını ve bazı gruplarda poliçe iptalleri yapıldığını söyleyen Sönmez, "Ancak, şu an durumun pandemi öncesi dönemdeki seyrine döndüğünü gözlemliyoruz. Taşımacılık faaliyetleri için de operasyonel kiralamaya ihtiyacın arttığını görüyoruz" açıklamasını yaptı. Bu dönemde özellikle filo sözleşmelerimizde butik bir fiyatlandırma süreci yürüttüklerini kaydeden Sönmez, şunları söyledi: "Son 10 senede filo kapsamındaki işlerde ortalama her yıl yüzde 35 oranında büyüdük. Bu yılsonu için de aynı rakamlarda büyüme öngörüyoruz."