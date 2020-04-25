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’te 6 noktada karantina uygulaması kaldırıldı

’in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrası ile Cevizlik köy merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezralarında korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’te 6 noktada karantina tedbirlerinin sona erdiği ifade edildi. Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yağcılar köyü Gözlü mezrası ile Cevizlik köy merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezralarında karantina tedbirlerinin sona erdiği belirtilirken karantina kurallarına sabırla uyan vatandaşlara teşekkür edildi

Giriş Tarihi: 25.4.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 11:30 ABONE OL
Siirt’te 6 noktada karantina uygulaması kaldırıldı
Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Yağcılar köyü Gözlü mezrası ile Cevizlik köy merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezralarında korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt’te 6 noktada karantina tedbirlerinin sona erdiği ifade edildi. Şirvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Yağcılar köyü Gözlü mezrası ile Cevizlik köy merkezi ve köye bağlı Hate, Evsel, Hıdırhan, Bombat mezralarında karantina tedbirlerinin sona erdiği belirtilirken karantina kurallarına sabırla uyan vatandaşlara teşekkür edildi.
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Siirt’te 6 noktada karantina uygulaması kaldırıldı
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