STSO üyelerine TOBB Nefes Kredisi desteği

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Korono virüsten etkilenen cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmeler için bugünden itibaren TOBB Nefes Kredisinin devreye alındığını bildirdi.Siirt TSO üyelerinin pandeminin başladığı günden itibaren finansmana ulaşmada büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Güven Kuzu, cirosu küçük işletmelerin finans bulmakta zorluk yaşadıkları için Nefes Kredisi ile bu zorluklara bir nebze olsun giderileceğini söyledi. Başkan Kuzu, “Nefes Kredisine cirosu 25 milyonun altındaki işletmeler başvuracaklar. Yıllık faizi 7.5 oranında belirlenen kredinin 2020’de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak. Kredi’de üst limit illere göre 50 bin ile 100 bin lira arasında değişecek. Kredinin yüzde 80’i Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli olacak. Toplamda 6 milyar lira kaynak oluşturularak 40 bin KOBİ’ye ulaşılması hedefleniyor. Şuan başvurular Denizbank üzerinden yapılacak. 2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımı bekleniyor” dedi.Nefes Kredisi için TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Başkan Güven Kuzu, “Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun büyük gayretiyle, TOBB ve 365 oda ve borsanın tüm kaynaklarını, üyelerinin bir an önce kullanabilmesi için yapılan çalışmalar sonuçlanmıştır. Odalar olarak gücümüzü her zaman üyelerimizden almaktayız. Bu zor günlerde de gücünü aldığımız üyelerimize destek olmak için TOBB öncülüğünde odamızın kaynaklarını üyelerimize sunuyoruz. Bu kararı alan TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve TOBB yönetimine teşekkür ediyorum" diye konuştu.Başkan Kuzu, kredi kullanmak isteyen üyelerin başvuru için gereken faaliyet belgesini odaya gelip veya web sitesi üzerinden online işlemler kısmından alınabileceğini sözlerine ekledi.