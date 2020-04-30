Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Siirt Haberleri Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı

’te uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:45 ABONE OL
Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı
Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 adet uyuşturucu hap ile 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kurtalan ilçesinde uyuşturucu operasyonları kapsamında 4 şüpheli ile birlikte 20 adet uyuşturucu hap ve 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmalar yürütülmekte olup, şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Siirt’te uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA