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Otizmli İbrahim’in arama çalışmalarında yeni gelişme

’ta 7 gündür kayıp olan 5 yaşındaki İbrahim Ay’ı arama çalışmalarında ormanda 3-4 parça kemik bulundu.Sinop’un merkeze bağlı Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim’i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlarla sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.Ormanda 3-4 parça kemik bulunduKöy halkından oluşan bir ekip ormanda arama çalışması yaptığı sırada 3-4 parça kemik bulunduğu belirtildi. Kemikler, jandarma ekipleri

Giriş Tarihi: 26.4.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 19:00 ABONE OL
Otizmli İbrahim’in arama çalışmalarında yeni gelişme
Sinop’ta 7 gündür kayıp olan 5 yaşındaki İbrahim Ay’ı arama çalışmalarında ormanda 3-4 parça kemik bulundu.

Sinop’un merkeze bağlı Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim’i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlarla sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Ormanda 3-4 parça kemik bulundu
Köy halkından oluşan bir ekip ormanda arama çalışması yaptığı sırada 3-4 parça kemik bulunduğu belirtildi. Kemikler, jandarma ekipleri tarafından incelemek üzere Adli Tıp’a gönderildi. Fakat kemiklerin hayvan kemiği olduğu tahmin ediliyor.
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Otizmli İbrahim’in arama çalışmalarında yeni gelişme
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