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Aç ayı kovanlarını parçaladı

’un Türkeli ilçesinde kış uykusundan uyanan aç ayı, 3 arı kovanını parçaladı.Türkeli ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Yaldız’a ait Türkeli’nin Düzler Köyü Morza mevkisindeki bahçede yetiştirdiği 3 kovan, kış uykusundan uyanan ayının saldırısına uğradı. Arılarını kontrol etmek için bahçeye giden Yaldız, parçalanmış kovanlarla karşılaşınca şaşkına uğradı.Aynı bölgede daha önce hiç ayı saldırısı ile karşılaşmadığına dikkat çeken Yaldız, '10 senedir bu bölgede arıcılık yapıyorum. İlk kez ayının arı kovanlarına saldırısıyla karşılaştım. Diğer arıcı arkadaşların bağı-bahçesi olanların dikkatli

Giriş Tarihi: 29.4.2020 13:30 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 14:15 ABONE OL
Aç ayı kovanlarını parçaladı
Sinop’un Türkeli ilçesinde kış uykusundan uyanan aç ayı, 3 arı kovanını parçaladı.
Türkeli ilçesinde arıcılık yapan Mehmet Yaldız’a ait Türkeli’nin Düzler Köyü Morza mevkisindeki bahçede yetiştirdiği 3 kovan, kış uykusundan uyanan ayının saldırısına uğradı. Arılarını kontrol etmek için bahçeye giden Yaldız, parçalanmış kovanlarla karşılaşınca şaşkına uğradı.
Aynı bölgede daha önce hiç ayı saldırısı ile karşılaşmadığına dikkat çeken Yaldız, "10 senedir bu bölgede arıcılık yapıyorum. İlk kez ayının arı kovanlarına saldırısıyla karşılaştım. Diğer arıcı arkadaşların bağı-bahçesi olanların dikkatli olmasında fayda var" dedi.
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Aç ayı kovanlarını parçaladı
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