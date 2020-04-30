Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sinop Haberleri “Doyduğumuz topraklardan, doğduğumuz topraklara” projesi devam ediyor

“Doyduğumuz topraklardan, doğduğumuz topraklara” projesi devam ediyor

Sinoplu İş Adamları Derneği 5 yıldır her Ramazan ayında “Doyduğumuz topraklardan doğduğumuz topraklara” diyerek ekmeğini aşını hemşehrileri ile paylaşıyor.Rafet Orhan döneminde başlayan ve SİAD Başkanı Mukadder Yıldırım ve yönetim kurulu ile bu yılda devam ettirilen projede 1150 gıda kolisi köyünden ilçesine, şehrinden mahallesine ’un dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine Sinop Kızılay Şubesi aracılığı ile ulaştırılıyor.Konu ile ilgili açıklamada bulunan SİAD Başkanı Mukadder Yıldırım, “Bu ekonomik krizde elini taşın altına koyarak bu projeye destek veren başta yönetim kurulu olmak

Giriş Tarihi: 30.4.2020 22:45 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 23:30 ABONE OL
“Doyduğumuz topraklardan, doğduğumuz topraklara” projesi devam ediyor
Sinoplu İş Adamları Derneği 5 yıldır her Ramazan ayında “Doyduğumuz topraklardan doğduğumuz topraklara” diyerek ekmeğini aşını hemşehrileri ile paylaşıyor.
Rafet Orhan döneminde başlayan ve SİAD Başkanı Mukadder Yıldırım ve yönetim kurulu ile bu yılda devam ettirilen projede 1150 gıda kolisi köyünden ilçesine, şehrinden mahallesine Sinop’un dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine Sinop Kızılay Şubesi aracılığı ile ulaştırılıyor.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan SİAD Başkanı Mukadder Yıldırım, “Bu ekonomik krizde elini taşın altına koyarak bu projeye destek veren başta yönetim kurulu olmak üzere tüm SİAD ailesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederken projede yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Sinop Kızılay Şube Başkanı Kemal Albayrak ve Sinop Kızılay Şubesi çalışanlarına teşekkür etti. Biz Sinopluyuz, memleketimizi seviyoruz, elimizden geldiğince hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
“Doyduğumuz topraklardan, doğduğumuz topraklara” projesi devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA