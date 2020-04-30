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Türkeli’den İdlib’e yardım

Giriş Tarihi: 30.4.2020 19:30 ABONE OL
Türkeli’den İdlib’e yardım
Suriye İdlib’deki savaş mağdurları için Sinop’un Türkeli ilçesinde düzenlenen kampanya kapsamında toplanan insani yardım malzemelerini taşıyan kamyon, dualarla uğurlandı.
Türkeli İlçe Müftülüğünce başlatılan kampanya kapsamında, hayırseverlerin de destekleriyle bir kamyon dolusu yardım malzemesi toplandı.
Türkeli İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, yaptığı açıklamada, un, kuru gıda ve elbiseden oluşan bir kamyon dolusu malzeme İdlib’e gönderilmek üzere toplanma alanı Bafra’ya gönderildi. Gargı, "Suriye İdlib’deki kardeşlerimiz için mübarek Ramazan ayında bir nebze olsun ihtiyaçlarını giderebilmek adına gönderdiğimiz bu yardımları Allah kabul etsin" dedi.
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Türkeli’den İdlib’e yardım
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