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ADEM’de üretilen 2 bin maske vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor

’ın Uludere ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskeler, vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz’ın talimatıyla korona virüs salgınında önemli bir misyon üstlenen ADEM kursiyerleri, Uludere’nin ihtiyacını karşılamak adına 19 Mart’tan bu yana günde 2 bin maske üretiyor. Kalabalık alanlarda kullanımı zorunlu hale gelen maskeler, sağlık çalışanları ve pazar yerlerindeki vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Bugüne kadar vakası olmayan ve korona virüs salgını ile mücadele eden Uludere’de acil durum eylem planı

Giriş Tarihi: 24.4.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 24.4.2020 17:15 ABONE OL
ADEM’de üretilen 2 bin maske vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor
Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Aile Destek Merkezi’nde (ADEM) gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskeler, vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.
Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz’ın talimatıyla korona virüs salgınında önemli bir misyon üstlenen ADEM kursiyerleri, Uludere’nin ihtiyacını karşılamak adına 19 Mart’tan bu yana günde 2 bin maske üretiyor. Kalabalık alanlarda kullanımı zorunlu hale gelen maskeler, sağlık çalışanları ve pazar yerlerindeki vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Bugüne kadar vakası olmayan ve korona virüs salgını ile mücadele eden Uludere’de acil durum eylem planı uygulanmaya devam ediyor.
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ADEM’de üretilen 2 bin maske vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor
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