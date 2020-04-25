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Model Rezan Sinjari: "Kısıtlamalar sonrası rehavete kapılmayalım"

Iraklı model Rezan Sinjari, ülke genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında 1 ayı geçen sokağa çıkma kısıtlamasının kısmen sona erdirilmesinin ardından insanların rehavete kapılmaması çağrısında bulundu.Iraklı moden Sinjari, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile ekonomik olarak zor durumda kalan birçok ailenin kirası ödemiş ve yardımlarının devam edeceğini açıklamıştı. Irak’ta sokağa çıkma kısıtlamasının kısmen sona erdirileceği açıklamasının ardından halktan rehavete kapılmamalarını isteyen model Sinjari, temasın yoğun olduğu yerlerde hastalığı yenme şansının çok azaldığını söyledi. Sinjari, 'Irak’ta sokağa çıkma kısıtlaması kısmen

Giriş Tarihi: 25.4.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 12:15 ABONE OL
Model Rezan Sinjari: Kısıtlamalar sonrası rehavete kapılmayalım
Iraklı model Rezan Sinjari, ülke genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında 1 ayı geçen sokağa çıkma kısıtlamasının kısmen sona erdirilmesinin ardından insanların rehavete kapılmaması çağrısında bulundu.
Iraklı moden Sinjari, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile ekonomik olarak zor durumda kalan birçok ailenin kirası ödemiş ve yardımlarının devam edeceğini açıklamıştı. Irak’ta sokağa çıkma kısıtlamasının kısmen sona erdirileceği açıklamasının ardından halktan rehavete kapılmamalarını isteyen model Sinjari, temasın yoğun olduğu yerlerde hastalığı yenme şansının çok azaldığını söyledi. Sinjari, "Irak’ta sokağa çıkma kısıtlaması kısmen kaldırılacak. Bu süre içinde vatandaşlarımızın rehavete kapılmamasını diliyorum. Temasın yoğun olduğu yerlerde hastalığı yenme şansı çok azalıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.
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Model Rezan Sinjari: "Kısıtlamalar sonrası rehavete kapılmayalım"
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