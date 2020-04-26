Uludere’de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde üç gündür etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle ekili alanlar zarar gördü.İlçede 3 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde başlayan yağmur dana sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Kısa süreliğine yağan ceviz büyüklüğündeki dolu ilçeyi beyaza bürüdü. Dolu nedeniyle meyve ağaçları ve ekili alanlar da zarar gördü. Vatandaşlar, doludan zarar görmemesi için araçlarını kartonla kapatıp kapalı alanlara çekti.