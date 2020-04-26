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Yeşile bürünen Beytüşşebap’ta kartpostallık görüntüler oluştu

Bahar ayları ile birlikte yeşile bürünen ’ın Beytüşşebap ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.Beytüşşebap’ta sert geçen kış mevsiminin ardından güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte karlar eridi. Bahar ayları ile birlikte ilçe yeşile büründü. Yüksek rakımlı dağlar Karadeniz Bölgesi’ni aratmadı. Şelale ve farklı endemik bitkilerin bulunduğu bölge görenleri hayran bıraktı.İdris Ataman isimli vatandaş, bölgenin her yıl nisan ve mayıs aylarında yeşile büründüğünü söyledi. Ağaçlarda bu dönem bademlerin yoğun olduğunu kaydeden Ataman, 'Bademler ilkbahar aylarında çok oluyor. Hazır gitmişken üç

Giriş Tarihi: 26.4.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 10:30 ABONE OL
Yeşile bürünen Beytüşşebap’ta kartpostallık görüntüler oluştu
Bahar ayları ile birlikte yeşile bürünen Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu.
Beytüşşebap’ta sert geçen kış mevsiminin ardından güneşin yüzünü göstermesi ile birlikte karlar eridi. Bahar ayları ile birlikte ilçe yeşile büründü. Yüksek rakımlı dağlar Karadeniz Bölgesi’ni aratmadı. Şelale ve farklı endemik bitkilerin bulunduğu bölge görenleri hayran bıraktı.
İdris Ataman isimli vatandaş, bölgenin her yıl nisan ve mayıs aylarında yeşile büründüğünü söyledi. Ağaçlarda bu dönem bademlerin yoğun olduğunu kaydeden Ataman, "Bademler ilkbahar aylarında çok oluyor. Hazır gitmişken üç poşet dolusu organik badem topladım. Eve götüreceğim. İftar sonrası yiyeceğiz inşallah" dedi.
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Yeşile bürünen Beytüşşebap’ta kartpostallık görüntüler oluştu
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