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’ta terör operasyonu: 7 gözaltı

’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 7 kişi gözaltına alındı.Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’Ü çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüpheli ilgili birimine teslim edildi. 1 şüphelinin karantina işlemlerinin devam ederken 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.Öte yandan, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda terör

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:15 ABONE OL
Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde 7 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4’Ü çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüpheli ilgili birimine teslim edildi. 1 şüphelinin karantina işlemlerinin devam ederken 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda terör suçundan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındığı ve karantina işlemleri için ilgili birimlere teslim edildiği kaydedildi.
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Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
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