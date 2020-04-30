Cizre Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Şırnak’ın Cizre İlçe Belediyesi sineksiz ve haşeresiz yaz ayları için başlattığı ilaçlama çalışmalarını kesintisiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekibinin kent genelinde sinek ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nun talimatıyla ilaçlama çalışmalarına devam eden belediye ekipleri kesintisiz sürdürdükleri ilaçlama sayesinde vatandaşların yaz aylarını sinek ve haşerelerden uzak bir şekilde geçirmesini sağlamaya çalışıyor. Kenar mahallelerde besicilik faaliyeti yapılan mandıra ve ahırlarda devam eden ilaçlama çalışmaları daha sonra sinek larvalarının yoğun olduğu su birikintileri, kanallar ilaçlanarak kontrol altına alındı.Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mahfuz Toprak konu ile ilgili yaptığı açıklamada ilaçlama çalışmalarının 12 araç ve 70 personel sırt pompası ile ilçemiz genelinde haşere ile mücadele edildiğini belirtti. Toprak, "İlçede bulunan tüm parklar, kanallar, logarlar, çöp araçları, çöp konteynerleri peynir satış merkezleri ana caddeler ve ara sokaklar çift vardiyalı olarak 7 gün 24 saat halkın sağlığı için hizmet etmeye devam ediyoruz. Amacımız disiplinli bir çalışma ile vatandaşlarımızın evlerinde haşerelerden uzak huzurlu zamanlar geçirmesini sağlamaktır" dedi.